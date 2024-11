Infoveranstaltung in Bayreuth – Alternativen zu Öl und Gas

Die Volkshochschule Bayreuth bietet in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Bayreuth am Mittwoch, 13. November, um 18.30 Uhr, in der Black Box des RW21 eine Infoveranstaltung zum Thema Wärmewende an. Durch steigende Energiepreise, Änderungen am Gebäudeenergiegesetz und bei der staatlichen Förderung stehen viele Hausbesitzer vor der Frage, welche Heizungen realistisch als Alternative für Öl und Gas infrage kommen. Soll man auf Holzpellets oder Wärmepumpe setzen? Können Wärmepumpen im Altbau überhaupt genutzt werden? Ist Solarthermie sinnvoll? Und geht es überhaupt ohne fossile Energieträger?

An diesem Abend erhalten Interessierte vom zertifizierten Energieberater Werner Braun einen Überblick über die technischen Möglichkeiten sowie Informationen rund um die Themen klimafreundliche Heizungen und Fördermittel.

Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 6. November, bei der Volkshochschule online unter www.vhs-bayreuth.de oder unter der Telefonnummer 0921 50 70 38 40 möglich. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Treffpunkt ist um 18.15 Uhr am Haupteingang des RW21.