Infotag der Stadt und Landkreis Bayreuth informieren über den Beruf des rechtlichen Betreuers

Die Betreuungsstellen der Stadt Bayreuth und des Landkreises Bayreuth sowie die Bayreuther Berufsbetreuer suchen Nachwuchskräfte für den Beruf des rechtlichen Betreuers. Vor diesem Hintergrund findet ein Infotag am Mittwoch, 13. November, ab 17 Uhr, in der Bürgerbegegnungsstätte der Stadt Bayreuth, Am Sendelbach 1,Bayreuth, statt.

Ein Berufsbetreuer oder eine Berufsbetreuerin unterstützt Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht dazu in der Lage sind, ihre Angelegenheiten eigenständig zu regeln. Sie stehen diesen Personen unterstützend in rechtlichen Belangen zur Seite.

Wie in allen Bereichen sind auch in der rechtlichen Betreuung Nachwuchskräfte gesucht. In verschiedenen Vorträgen werden im Rahmen des Infotags Interessierte über die Voraussetzungen für diese Tätigkeit informiert. Erfahrene Berufsbetreuer berichten über ihren abwechslungsreichen Arbeitsalltag und die verschiedenen Verdienstmöglichkeiten. Verantwortliche des Amtsgerichts Bayreuth werden über ihre Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Berufsbetreuern sprechen. Anschließend besteht die Möglichkeit sich bei einem kleinen Imbiss auszutauschen.

Für weitergehende Auskünfte steht die Betreuungsstelle der Stadt Bayreuth unter Mail betreuungsstelle@stadt.bayreuth.de zur Verfügung. Wer an dem Infotag teilnehmen möchte, wird gebeten sich möglichst bis Mittwoch, 6. November, unter derselben Mail-Adresse anzumelden, damit eine entsprechende Planung des Caterings möglich wird.