Handwerksmesse 2024 in Pegnitz – Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk entdecken

Die Handwerksmesse findet am Freitag, 22. November 2024 von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr in der Christian-Sammet-Mittelschule Pegnitz statt und bietet Jugendlichen die einmalige Gelegenheit, die vielfältigen und spannenden Handwerksberufe kennenzulernen. Die Messe wird vom Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Pegnitz-Auerbach organisiert, dass sich für eine vielfältige Berufsorientierung in der Region einsetzt.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Freitag, 22. November 2024

Uhrzeit: 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Ort: Christian-Sammet-Mittelschule Pegnitz, Roseggerstraße 22, 91257 Pegnitz

Eintritt: Freier Eintritt

Teilnehmende Unternehmen und Organisationen:

Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof, Grellner + Baumgartner GmbH

Handwerkskammer für Oberfranken

HD Bau Bauen GmbH, Heim und Haus Kunststofffenster Produktions GmbH, Kaminkehrerinnung für Oberfranken

Knab GmbH, Kornburger Abbruch und Erdbau e.K.

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH

Neukam Heizung Sanitär GmbH, Richter R&W Steuerungstechnik GmbH

Zimmerei Reichel e. K.

Es können bis zum Veranstaltungsbeginn noch weitere Betriebe dazukommen.

Was erwartet Besucher auf der Handwerksmesse?

Berufsvielfalt entdecken: Treffen Sie Ausbilder, Personaler und Auszubildende aus verschiedenen Handwerksbranchen, die Ihnen spannende Berufsbilder und Karrierewege vorstellen. Betriebe aus der Region: Egal, ob Praktikum oder Ausbildungsplatz bei der Handwerksmesse sind Betriebe aus der Region vertreten, die gerne ausbilden und die ersten Schritte ins Berufsleben ermöglichen.

Noch keine Ahnung in welche Richtung es gehen soll? Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit und die Handwerkskammer Oberfranken sind vor Ort und helfen gerne bei der ersten Berufsorientierung. Eltern mit an Bord: Eltern sind wichtige Berater ihrer Kinder und daher ist die Messe extra am Freitagnachmittag, damit Eltern ihre Kinder beim Besuch der Messe begleiten können. Die Handwerksmesse richtet sich an alle Jugendlichen, die sich für eine handwerkliche Ausbildung interessieren und mehr über die vielfältigen Möglichkeiten im Handwerk erfahren möchten oder sich einen ersten Überblick über die Möglichkeiten im Handwerk verschaffen wollen. Die Handwerksmesse bietet die Gelegenheit, sich direkt bei den Ausbildungsbetrieben zu informieren, Fragen zu stellen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Eine Übersicht der Teilnehmenden Betriebe finden Interessierte auf der Seite handwerksmesse.org. Dort gibt es auch hilfreiche Tipps, damit der Messebesuch zum Erfolg wird.

Das Team der Handwerksmesse freut sich auf Ihren Besuch und darauf, Ihnen die faszinierende Welt des Handwerks näherzubringen!