Gemeinschaftsbauhof Baunach startet 2025 mit neuem Betriebsleiter

Die Idee eines gemeinschaftlichen Bauhofes war in der Vergangenheit immer wieder Thema in der Verwaltungsgemeinschaft Baunach. Auch die überörtliche Rechnungsprüfung wies immer wieder auf Einsparmöglichkeiten bei einem Zusammenschluss der vier Gemeinden hin. Nun wird dieses Projekt Realität.

Die Bürgermeister der Mitgliedskommunen und der Gemeinschaftsvorsitzende unterzeichneten im Mai im Baunacher Rathaus die Zweckvereinbarung, welche das Gesamtkonzept für eine Kooperation der gemeindlichen Bauhöfe, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft regelt. Diese Zweckvereinbarung wurde in einer gemeinsamen Sitzung aller Gremien einstimmig, bzw. mit deutlicher Mehrheit beschlossen.

Bereits 2021 wurde eine Machbarkeitsstudie für eine Kooperation und Zusammenlegung der kommunalen Bauhöfe beauftragt.

Die Bayerische Akademie für Verwaltungsmanagement hat dann in den vergangenen Jahren mit externen Gutachtern ein Organisationsgutachten erstellt. In verschiedenen Workshops wurde eine Grundlagenermittlung, sowie eine umfassende Erhebung der Betriebsstätten in den einzelnen Bauhöfen durchgeführt. Das Vorhaben wurde von Anfang an transparent angegangen und die Beschäftigten wurden in die Prozesse mit einbezogen. Viel Expertise ist somit in das Konzept mit eingeflossen.

Das Gutachten sieht klare Vorteile in den Bereichen Qualitätssteigerung, Kostenoptimierung innerhalb der operativen Arbeitsausführung, Einsparungen bei der Beschaffung, größere personelle Kapazitäten bei gleichem Kostenfaktor, sowie eine höhere Auslastung von Maschinen und Fahrzeugen, was eine Senkung der Maschinenstundensätze mit sich bringt.

Aktuell regelt eine Projektgruppe die erforderlichen Schritte zur Umsetzung und Koordinierung. Im Projektplan müssen Schritt für Schritt beispielsweise vorhandene Verträge, Versicherungen und IT-Anbindungen erfasst werden, um diese neue Struktur in die Verwaltungsgemeinschaft zu überführen.

Nun wurde die Stelle eines VG Betriebsleiters besetzt: Herr Rainer Schmidt konnte durch seine langjährige Stelle als Meister im Gartenamt der Stadt Bamberg bereits gute Erfahrungen für seine neue Aufgabe bei der VG Baunach sammeln. Auch die regionalen Gegebenheiten unserer Gemeinden sind ihm vertraut, so dass er für die Umsetzung des neuen VG Bauhofs die besten Voraussetzungen mit sich bringt.

Er begann bereits seinen Dienst und wird die vorhandene Zeit bis zum Start am 01.01.2025 optimal nutzen, um den Betrieb bestmöglich auf seine künftigen Arbeiten vorzubereiten.

In Betracht kommen hier Personal- und Geräteleihen, gemeinsame Schulungen und die gemeinsame Anschaffung von Spezialgeräten. Schließlich kann die Zusammenlegung von Bauhöfen zu einem gemeinsamen Bauhof zu Qualitätssteigerungen und einer wirtschaftlicheren Aufgabenwahrnehmung führen. Gemeinsam kann mehr erreicht werden und das fundierte Fachwissen unserer Bauhofkollegen aus allen 4 Mitgliedsgemeinden genutzt werden.

Viel Expertise, sowohl von den beiden externen Gutachtern als auch von den Beschäftigten der Bauhöfe, ist in dieses Konzept geflossen. Die Beschäftigten wurden von Anfang an transparent in die Prozesse einbezogen, alle relevanten Beschlüsse wurden in öffentlicher Sitzung gefasst, um die Bürgerinnen und Bürger klar zu informieren.

Aus Sicht der Verwaltung können wir damit die Betriebe der Gemeinden zukunftsfähig aufstellen und werden der Verpflichtung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber gerecht, sparsam und wirtschaftlich hauszuhalten.

Wir heißen Rainer Schmidt im Team herzlich willkommen und wünschen allen Kollegen der Bauhöfe viel Erfolg bei der Umsetzung!