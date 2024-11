Führung im Erlanger Stadtmuseum zu „Kindheit durch die Jahrhunderte“

Führung zu Kindheit früher

Vom „Tatzengeben“ bis hin zu Teddybären reicht die Spannbreite der Führung im Stadtmuseum Erlangen am Donnerstag, 14. November, um 14 Uhr. Diese nimmt Ausstellungsstücke in den Fokus, die über Kindheit in den letzten zweihundert Jahren berichten. Neben altertümlichen Bestrafungen, pädagogisch fragwürdigen Spielkarten, ideologisch beeinflussten Figuren und anrührenden Kuscheltieren aus schwierigen Zeiten geht es auch um die Frage, welche Rückschlüsse auf gesellschaftliche und soziale Umstände der jeweiligen Zeiten sich an den Exponaten ablesen lassen. Beim anschließenden Gespräch mit Kaffee und Kuchen dürfen die Besucher*innen ihre Erfahrungen und Erinnerungen gerne mit einfließen lassen. Um vorherige Anmeldung unter 09131-862300 oder stadtmuseum@stadt.erlangen.de wird gebeten.