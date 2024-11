Frauenfrühstück am Nachmittag in Weidenberg „Jesaja und die Weihnachtsgeschichte“

Am Samstag, 16. November, 14.30 Uhr – 17.00 Uhr, lädt die evangelische Kirchengemeinde zu einem ganz besonderen Nachmittag für Frauen – in das Gemeindehaus Weidenberg (Pimmlerhaus), ein. Neben voradventlichen Leckereien die schon einen Vorgeschmack auf Advent und Weihnachten geben möchte, wird die Sandmalerin Conny Klement die Weihnachtsgeschichte in Kopf und Herz der Frauen malen. Dabei beginnt Conny Klement bereits mit Quellen aus dem Alten Testament aus dem Buch Jesaja. Die christliche Sandmalerin liebt es, Texte und Geschichten der Bibel zu malen. Sie hat mehrere Jahre als Missionarin in Sáo Paulo gelebt. Frau Klement malt auf einer beleuchteten Glasplatte, schiebt feinen Sand zu Bildern, die mit entsprechender Technik auf eine große Leinwand projiziert werden. Hierzu werden passende Texte gelesen. Musikalisch wird dieser Nachmittag zudem noch mit Geige & E-Piano bereichert.

Herzliche Einladung an alle interessierten Frauen, die köstliche & wertvolle Augenblicke miteinander erleben möchten. Wir bitten einen Unkostenbeitrag in Höhe von EUR 10,00 zu entrichten.

Anmeldung bis spätestens 11.11.2024 telefonisch unter 09278/8011 & 0170/5595270 (Steininger) und 09278/77100 (Hammerschmidt) oder per Mail an utesteininger@t-online.de.

Infos zur Künstlerin: Conny Klements kreative Art von Gott zu sprechen

Sie malt nicht mit einem Stift auf Papier, sondern mit Sand auf einer Glasplatte: Conny Klement macht Sandpainting. Wie das funktioniert? Auf einer Glasplatte, die von unten beleuchtet ist, liegt eine hauchdünne Schicht feiner Sand. Mit Händen und Fingerspitzen bewegt Conny Klement den Sand auf dieser Platte und lässt so Bilder entstehen. Auf diese kreative Art möchte die Künstlerin biblische Geschichten erzählen.

Youtube: Sandpainting Conny Klement

Blog: connyklement.blogspot.com