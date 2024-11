Berichte SKC Eggolsheim vom Wochenende

1.Damen: Erste Punkte im Kellerduell-Krimi

Mit einem 5:3 Sieg bei 3173 zu 3154 Holz konnten die Eggolsheimer Damen in einem eher mäßigen Spiel dank Kampfgeist sich die ersten Punkte der Saison sichern.

Andrea Berger startete verhalten, konnte sich von Bahn zu Bahn steigern, blieb mit 552 Holz dennoch ohne Punktgewinn gegen die Tagesbeste Marie-Luise Scherer (599 Holz). Auf den Nebenbahnen gelang Petra Horn zwar ein Satzsieg, doch die restlichen Punkte gingen auch nach der Einwechslung von Dana Kleinhenz (477 Holz) an Pirmasens.

59 Holz Rückstand zeigte der Totalisator, bevor Romy Joppert und Anna Mürschberger auf die Bahnen gingen. Romy fand in die Vollen nur schwer die Gassen, kämpfte sich im Abräumen immer wieder an ihre Gegnerin heran. Mit 525 Holz blieb sie unter ihren Möglichkeiten, holte jedoch trotzdem den 1. Mannschaftspunkt für Eggolsheim. Anna zeigte in ihrem Duell Nervenstärke und duellierte sich mit ihrer Gegnerin auf Augenhöhe. Im 3. Satz holte Anna (530 Holz) wichtige Hölzer und rettete sich damit über den letzten Satz zum Mannschaftspunkt.

Mit 2:2 Punkten und 14 Holz Rückstand begann für das Schlussduo Manuela Haßfurther und Corina Bese die Aufholjagd. Manuela überzeugte im Abräumen und spielte die 9er im richtigen Moment. Nebenan zeigte Corina ein konstantes Spiel, sie glänzte heute vor allem durch das Räumen schwieriger Bilder. Nach 3 Bahnen lagen beide Eggolsheimerinnen mit je 2:1 Satzpunkten und insgesamt 9 Holz vorn. Die letzte Bahn sollte über Sieg, Unentschieden oder Niederlage entscheiden. Mit der „Eggolsheimer Wand“ im Rücken sicherte sich Manuela mit 560 Holz den Mannschaftspunkt in einem routinierten Endspurt. Corina (529 Holz) verfehlte den letzten Satzpunkt knapp, rettete aber wichtige Holz für das Mannschaftskonto und die Freude über den wichtigen Sieg war bei Spielerinnen und Fans groß.

„Ein Sieg, bei dem am Ende das Gesamtergebnis wenig über den Spielverlauf aussagt. Jede Spielerin hat sich heute ins Zeug gelegt und in kniffligen Momenten auf der Bahn die Nerven behalten“, blickt Romy Joppert zuversichtlich auf die nächsten Spiele.

1.Herren: Sieg gegen den Tabellenführer

Die Bayernligakegler des SKC´67 Eggolsheim beenden mit einem 5:3-Heimsieg (3352:3296) gegen den Tabellenführer Fortuna Neukirchen die Niederlagenserie. Mit nun 4:6-Punkten befindet man sich weiterhin im hinteren Tabellenabschnitt einer wie in der Vorsaison sehr engen Klasse.

Bereits zu Spielbeginn hat die veränderte Startaufstellung den gewünschten Erfolg eingebracht. Robin Straßberger unterlag zwar mit 544:569, jedoch zeigte Markus Hausner seine ganze Klasse. Über die Durchgänge 164/139/161/154 erspielte er sich mit 618 Kegel (fehlerfreie 219 geräumt) den Tageshöchstwert. Die Fortuna hielt mit 576 Holz allerdings dagegen, sodass der SKC nur mit 17 Zählern in Front lag.

Im Mittelpaar startete Marco Edelmann fulminant in die Partie. Leider konnte er an seine Startbahn (160) nicht anknüpfen und blieb mit 540:583 gegen den besten Gastakteur hängen. Mit Christopher Schlund hatte er aber einen Partner, der wiederrum auf Höhe des Geschehens war und sich mit 563:507 souverän durchsetze. Das Plus betrug nun 30 Kegel.

Im Schlussakt wartete jeder auf den Angriff der Fortunen, doch Enrico Lache mit dem ersten Satzgewinn und SKC-Kapitän Kai Postler bauten erst die Führung aus. Am Ende verlor Lache zwar den MP bei Satzgleichheit mit 529:537 knapp, jedoch war Poster auf der Hut und zog zu einem finalen Schlussspurt (63 geräumt) an. Er brachte so den verbliebenen MP und noch wichtigere Zähler bei seinem 558:524 zum Sieg ein.

„Das Team hat die Vorgaben bzw. Wünsche des Trainerteams voll umgesetzt. DANKE auch an meinen Co-Trainer Christian Will, der sich mit mir die Aufgabe der Betreuung auf der Bahn teilte. Heute haben wir allgemein wieder vieles richtig gemacht“, so SKC-Trainer Michael Parzefall. „Ich freue mich ungemein. In erster Linie, weil die Mannschaft wieder in die richtige Richtung geht und natürlich auch über mein persönliches Ergebnis“, freute sich der Tagesbeste Hausner.