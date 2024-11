BBC Bayreuth geht selbstbewusst in den Doppelspieltag am Wochenende

Nach den beiden Auswärtssiegen in Düsseldorf und beim Farmteam von RASTA Vechta stehen am kommenden Doppelspieltag der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A für den BBC Bayreuth zwei Heimspiele an: Am Freitag, 8. November, um 19 Uhr, empfängt das Team von Headcoach Florian Wedell die Dresden Titans, am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr, geht es gegen BBL-Absteiger Tigers Tübingen.

Das Spiel gegen Dresden dürfte für den BBC, der bislang zwei Siege in sieben Saisonspielen erreicht hat (Tabellenplatz 14), eine Partie mit guten Siegchancen sein. Die Sachsen haben aktuell eines ihrer bisherigen sieben Spiele gewonnen (15. Tabellenplatz). Nachdem Dresden in der vergangenen Saison den angestrebten Einzug in die Playoffs knapp verfehlt hatten, gab es an der Elbe einen großen personellen Umbruch. Die maßgeblich am Pro A-Aufstieg beteiligten Georg Voigtmann, Grant Teichmann, Tanner Graham und Arne Wendler sowie Till Isemann und die Importspieler Grayson Murphy, Koen Sapwell und Casey Benson verließen die Titans.

Center Arne Kayser kehrte zu den Sachsen zurück. Neu dabei sind zudem der in Ulm ausgebildete bulgarische U20-Nationalspieler Simeon Dimitrov und der italo-argentinische Aufbauroutinier Pablo Bertone. Dazu kommen die drei College-Absolventen Power Forward Adam Paige, US-Forward Wes Dreamer (mit 15,1 Punkten sowie 5,4 Rebounds im Schnitt aktuell Top-Performer), und der US-amerikanische Swingman Matthew Ragsdale. Nach der jüngsten 83:96-Niederlage gegen Bochum wurden Rufe nach neuen Spielern als Verstärkung lauter, seitens des Vereins wurde dies jedoch bislang aus finanziellen Gründen abgelehnt.

Zur Frage, ob er sein Team gegen Dresden erstmals in dieser Saison bei einem Heimspiel in der Favoritenrolle sieht, antwortete Headcoach Florian Wedell, dass die Partie gegen die Titans nach den Spielen gegen die Spitzenmannschaften und Aufstiegsfavoriten Crailsheim, Hagen und Jena zumindest auf dem Papier das erste Heimspiel gegen ein „Team auf Augenhöhe“ darstelle. „Die Zuschreibung irgendwelcher Favoritenrollen würde ich gerne anderen überlassen. Interessant ist für mich, dass wir uns in den vergangenen Wochen stetig weiterentwickelt haben, von Woche zu Woche ein Stück besser geworden sind und es geschafft haben, aus einem sehr harten Auftaktprogramm mit sehr starken Gegnern und dementsprechend einem Start mit einer 0:5- Siegbilanz trotzdem geschlossen als Mannschaft herauszukommen. Das Team hat in einer äußerst schwierigen Situation auswärts zwei Siege in Folge gegen Teams, die eigentlich auch gewinnen mussten, eingefahren. Wir haben die Lage gut gemeistert, sind als Mannschaft zusammengeblieben, haben stetig an uns weitergearbeitet und uns fortentwickelt. Man sieht ganz klare Ergebnisse dieser Entwicklung. Daher gehen wir natürlich selbstbewusst in das Spiel und wollen gegen Dresden den ersten Heimsieg der Saison erzielen“, erklärt Florian Wedell.

Den Sonntags-Gegner Tigers Tübingen sieht der Bayreuther Headcoach als „ein Spitzenteam der Liga“, das erst vor kurzem eine Partie gegen ein anderes Top-Team, nämlich Phönix Hagen, gewann. Aktuell hat der BBL-Absteiger fünf Siege aus sieben Spielen auf dem Konto und steht auf Tabellenplatz vier in der Pro A.

Nach dem Abstieg aus der BBL gab es bei den Tübingern einen nahezu kompletten Aderlass. Neuer Headcoach ist Domenik Reinboth. Einziger gebliebener Spieler ist Routinier Till-Joschka Jönke. Vielversprechende neue Spieler auf den deutschen Positionen sind im Spielaufbau Marvin Heckel und Philipp Hecker, Silas Oriane und Melkisedek Moreaux auf den Flügelpositionen sowie Vincent Neugebauer und Jonas Niedermanner an den Brettern. Den Backcourt führen der aus Georgien gekommene Amerikaner Kenny Cooper (aktuell mit 17,3 Punkten im Schnitt Topscorer) sowie sein zuvor auf Zypern aktiver Landsmann Miles Tention an. US-Kraftpaket Samuel Idowu sorgt in der Defense für Stabilität (derzeit durchschnittlich 7,4 Rebounds), hat aber mit aktuell 12,4 Zählern im Schnitt auch einen guten Score. Aus Lettland kommt Flügel- und Centerspieler Ricards Vanags als vierter Kontingentakteur.

Das BBC-Team wird auch am Sonntag gegen Tübingen alles geben, um gegen die Traditionsmannschaft aus Baden-Württemberg erfolgreich zu sein. Ob beim BBC in den beiden Wochenendspielen Tehree Horn nach seiner Handverletzung wieder mitspielen kann, wird sich laut Headcoach Wedell erst bis zum Freitag zeigen.