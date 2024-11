Bamberger Schüler beim Planspiel „Jugend und Parlament“ dabei

Jedes Jahr schlüpfen über 300 Jugendliche im Alter von 17 bis 20 Jahre aus dem gesamten Bundesgebiet in die Rolle von Bundestagsabgeordneten. Bei dem Großplanspiel „Jugend und Parlament“ können sich politisch interessierte Jugendliche als Redner und Politstrategen im Deutschen Bundestag ausprobieren.

Beim Planspiel mit dabei war vor Kurzem auch der Bamberger Schüler Christian Holland, der sich im Auswahlverfahren von MdB Andreas Schwarz durchgesetzt hatte.

In den vier Tagen des Planspiels übernahm der 18-Jährige die Rolle eines fiktiven, konservativen Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen und lernte in dessen Namen die Arbeit als Abgeordneter kennen – in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen. In Debatten haben die Jugendlichen versucht, Mehrheiten für ihre politische Arbeit zu gewinnen.

Zum Abschluss stand eine Plenardebatte zu vier fiktiven Gesetzesinitiativen unter der Leitung des Bundestagspräsidiums auf dem Programm, die live vom Parlamentsfernsehen übertragen wurde.

„Für mich war eigentlich das gesamte Planspiel ein Highlight“, so der Schüler. „Die gesamten Abläufe bei der parlamentarischen Arbeit kennenzulernen und das Treffen mit Andreas Schwarz in Berlin waren eine tolle Erfahrung. Besonders gut gefallen hat mir auch die Podiumsdiskussion am letzten Tag des Planspiels mit den Repräsentanten der Fraktionen, wie z.B. Rolf Mützenich.“

Der junge Teilnehmer konnte während der vier Tage auch feststellen, dass ein Gesetzgebungsverfahren in einer Demokratie nicht so einfach ist wie gedacht: „Es hat mich zum einen sehr überrascht, wie viel man bei einem Gesetzesvorhaben bedenken muss, da ein Gesetz ja viele verschiedene Menschen beeinflussen wird. Zum anderen gilt es, verschiedene Meinungen auf einen Nenner zu bringen, was selbst in der fiktiven, konservativen Partei schwierig war“, so Christian Holland.

„Genau deshalb unterstütze ich die Jugendprogramme des Deutschen Bundestages“, betont Andreas Schwarz: „Junge Menschen lernen am praktischen Beispiel, wie Demokratie in unserem Land funktioniert. Und es wächst das Verständnis dafür, warum manche Ergebnisse manchmal eben ein Kompromiss sind.“

Eine Übersicht über die Kinder- und Jugendprojekte des Deutschen Bundestages gibt es unter https://www.bundestag.de/besuche/fuehrung/kinderundjugendliche.