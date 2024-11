3. Forchheimer Frauensalon mit Dufterlebnis

Der Club Forchheim-Kaiserpfalz von Soroptimist International lädt zum 3. Forchheimer Frauensalon am Mittwoch, 6. November, in die Digitalwerkstatt Forchheim ein. Ziel ist es, starke Netzwerke unter Frauen aus Forchheim und der Region aufzubauen beziehungsweise zu stärken. Soroptimistin Gisela Leinberger, eine Expertin auf dem Gebiet der Aromatherapie, entführt die Besucherinnen in die faszinierende Welt der Naturdüfte. Sie erleben, wie Orange, Ylang Ylang und Co. unsere Stimmung positiv beeinflussen und entdecken das Wunderwerk Nase. Ab 18.30 Uhr genießen alle einen Dufterlebnis-Abend, werden netzwerken und anschließend ist Zeit für gute Gespräche. Der Eintritt inklusive einem Getränk und Snacks kostet 15 Euro. Eine Anmeldung ist bis spätestens 2. November möglich unter https://clubforchheimkaiserpfalz.soroptimist.de. Die Plätze sind begrenzt. Der gesamte Erlös des Abends wird von den Soroptimistinnen, die sich in einer weltweiten Organisation von Frauen für Frauen und Kinder einsetzen, einem guten Zweck gespendet.

