Weihnachtskarten gestalten: Kindermalkurs in der Umweltstation Obermain

Am Mittwoch, den 20. November 2024, gestaltet Elfriede Dauer mit Kindern ab sechs Jahren Weihnachtskarten mit Aquarellstiften. Die Farben lassen sich mit Wasser vermalen, sodass schöne Motive entstehen. Die Kinder lernen im Kurs kreative Karten nach Motiv sowie den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Der eineinhalbstündige Kurs in der Umweltstation (Kirchplatz 11 in Weismain) beginnt um 15 Uhr. Teilnehmerbeitrag: 5 € zzgl. 8 € Material.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.umweltstation-obermain.de, Rubrik „Jahresprogramm 2024“. Keinen Internetzugang? Eine telefonische Anmeldung ist unter 09571-189034 ebenfalls möglich.