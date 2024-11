RathausReport der Stadt Erlangen vom 4. November 2024

„Black History Weeks“ beginnen am Samstag

Seit zehn Jahren gibt es die Veranstaltungsreihe „Black History Weeks“ der Stadt Erlangen. Von Samstag, 9. November, bis Samstag, 23. November, beschäftigen sich wieder Vorträge, Diskussionen und Dokumentarfilme mit der Geschichte und der aktuellen Bedeutung der afrikanischen Diaspora in Deutschland.

Erstmals findet der Auftakt kommenden Samstag in Nürnberg statt. Um 19:00 Uhr gibt es Lesungen und Musik in der Kulturwerkstatt Auf AEG (Fürther Straße 244 d). Nach der Begrüßung durch die Initiatorin Pierrette Herzberger-Fofana, ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments, wird der Abend von Destiny Nduka Joshua von „Clever Minds of Refugees International“ eröffnet. Er beschäftigt sich lyrisch und musikalisch mit Rassismus, Kolonialismus und Postkolonialismus.

Mascha Eckert vom Spielzeugmuseum Nürnberg wird im Anschluss in einem Kurzvortrag vorstellen, wie sich das Museum in Bezug auf rassistisches Spielzeug neu positioniert hat. Den musikalischen Abschluss bildet Ki’Luanda mit Beats aus dem Gostenhofer Großstadtdschungel.

Am Samstag, 16. November, findet um 19.30 Uhr im Erlanger Kreuz&Quer (Bohlenplatz 1) ein Podiumsgespräch zum Thema „Schwarze Menschen in der Politik – wurden die Ziele der UN-Dekade erreicht?“ statt. Afrodeutsche Politikerinnen und Politiker diskutieren über ihre Perspektiven auf Deutschland, Europa die US-Präsidentschaftswahlen.

Ein besonderer Höhepunkt ist eine Lesung mit Musik in der Erlanger Stadtbibliothek am Mittwoch, 20. November, um 19:30 Uhr, bei der unter anderem der kongolesisch-österreichische Schriftsteller Fiston Mwanza Mujila vortragen wird.

Den Bogen zu den Anfängen der „Black History Weeks“ schlägt dann der gerade fertiggestellte Dokumentarfilm „Sankofa“, der am Samstag, 23. November, um 19:30 Uhr in der Stadtbibliothek gezeigt wird. Er knüpft an der Auftaktveranstaltung der Black History Weeks 2015 an. Damals traten mit Gert Schramm, Theodor Michael, Marie Nejar drei afrodeutsche Zeitzeugen und Überlebende der NS-Zeit auf und berichteten bewegend über ihr Schicksal. In dem Film kommentieren Schwarze deutsche Aktivistinnen und Aktivisten von heute die Aussagen der Überlebenden und reflektieren aktuelle politische Bezüge seit 2015.

Selbstbestimmungsgesetz in Kraft

Das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz (Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag – SBGG) ist am 1. November in Kraft getreten. Es ersetzt das bisherige „Transsexuellengesetz“. Mit dem neuen Gesetz können trans*, intergeschlechtliche und nonbinäre Personen einfacher und selbstbestimmter ihre Vornamen und den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern lassen.

Bereits vor dem Inkrafttreten konnten sich Interessierte beim Standesamt für einen Termin anmelden. Bisher sind in Erlangen 48 Anfragen eingegangen. Die ersten Termine finden seit dieser Woche statt.

Bildungsausschuss tagt

Der Bildungsausschuss des Stadtrats kommt am Donnerstag, 7. November, um 16:00 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Änderung der Gebührensatzung für die Stadtbibliothek, der Erweiterungsbau am Emmy-Noether-Gymnasium, der Abschluss des Beteiligungsprogramms für die StadtteilSchule Büchenbach-Nord sowie der Haushalt 2025 samt Stellenplan.

Baukunstbeirat befasst sich mit zwei Vorhaben

Auf der öffentlichen Tagesordnung des Baukunstbeirats der Stadt finden sich am Donnerstag, 7. November, um 18:00 Uhr zwei Bauvorhaben. Es geht zum einen um Studentisches Wohnen in der Wichernstraße sowie um eine Wohnanlage mit Studentenapartments in der Schuhstraße.

Ortsbeirat Hüttendorf tagt

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats Hüttendorf am Donnerstag, 7. November, geht es unter anderem um den Status des Windparks. Beginn ist um 19:00 Uhr im Landgasthof Krone (Talblick 5). Weiterhin stehen auch die Abfahrtsrampe beim Fitnessparcours und Dialog-Displays sowie ein Ausblick auf das 150. Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr auf der Tagesordnung.

„Cercle Celtique de Rennes“ kommt nach Erlangen

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „60 Jahre Städtepartnerschaft Erlangen-Rennes“ begeistert der „Cercle Celtique de Rennes“ die Menschen noch einmal mit bretonischem Tanz und Musik. Der Freundschaftsabend findet am Freitag, 8. November, um 19:00 Uhr im Historischen Saal der Volkshochschule (Friedrichstraße 17) statt. Eine Anmeldung im Internet unter www.vhs-erlangen.de ist erforderlich.

Außerdem wird bereits am Donnerstag, 7. November, ab 19:30 Uhr zu einem Workshop und Tanz-Abend im Kulturforum Logenhaus (Universitätsstraße 25) eingeladen.

Staatsstraße zwischen Sieglitzhof und Spardorf gesperrt

Die Staatsstraße zwischen dem Erlanger Stadtteil Sieglitzhof und der Gemeinde Spardorf ist ab Montag, 11. November, gesperrt. Wie das Staatliche Bauamt Nürnberg mitteilt, finden dort zwischen der Rennesstraße (Erlangen) sowie der Erlanger bzw. Buckenhofer Straße (Spardorf) Sanierungsarbeiten statt. Bis voraussichtlich Freitag, 29. November, gilt die Sperrung. Die Umleitung erfolgt über die Spardorfer Straße, Lange Zeile, Sieglitzhofer und Drausnickstraße über Buckenhof, Uttenreuth und Marloffstein.

Mozartstraße gesperrt

Die Mozartstraße ist von Montag, 11. November, bis voraussichtlich 30. April 2025 gesperrt. Betroffen ist, so informiert das Referat für Planen und Bauen, der Bereich auf Höhe Hausnummer 61 bis zur Einmündung der Hartmannstraße. Der Grund ist eine Neuanlage der Fernwärme.

Kanalauswechslungen in der Vierzigmannstraße

Wie der städtische Entwässerungsbetrieb mitteilt, wird in der Vierzigmannstraße von Montag, 11. November, bis voraussichtlich Freitag, 20. Dezember, ein Mischwasserkanal gebaut. Für diese Maßnahme ist eine Vollsperrung notwendig, wobei die Zufahrt über die Vierzigmannstraße/Katholischer Kirchenplatz bis zur Hausnummer 32 (Tiefgarage und Parkplatz im Innenhof) immer möglich ist.

Des Weiteren wird die Vierzigmannstraße (Einbahnstraße) zwischen der Kreuzung Neue Straße/Katholischer Kirchenplatz und der Hausnummer 32 für den Zeitraum der Ausführung in beide Richtungen befahrbar sein.

Die Zufahrt über die Harfenstraße ist über die Bauzeit nicht mehr möglich. Sie ist von der Maßnahme nicht betroffen. Ziel ist es jedoch, Behinderungen auf das nötigste zu beschränken.

Die Ausführung ist aus Synergiegründen in zwei Bauabschnitte (Stadtwerke und Entwässerungsbetrieb) aufgeteilt. Begonnen werden soll mit der Erneuerung einer Wasserleitung, der zweite Abschnitt umfasst die Kanalauswechslungsarbeiten.

Unterführung Haundorf/Häusling noch bis Sommer verengt

Die Einengung der Kreisstraße ERH3 bzw. Stadtstraße ER1 zwischen Haundorf und Häusling bleibt noch bis Ende August 2025 bestehen. Das teilte die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit. Der Grund sind die Arbeiten zum Neubau des Brücken-Bauwerks im Zuge des Autobahnausbaus.