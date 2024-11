Polizeibericht Hochfranken vom 04.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Coburg. Am Sonntag in der Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen roten Honda Jazz, der auf einem Feldweg in der Nähe vom Coburger Tierheim parkte. In diesem Zusammenhang sucht die Coburger Polizei Zeugen.

Der Verursacher hinterließ einen Schaden im vierstelligen Eurobereich an der vorderen Stoßstange und entfernte sich anschließend.

Zwar wurde am geschädigten Fahrzeug ein Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen, allerdings ist diese nicht vergeben. Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise werden unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 erbeten.

Fahrrad entwendet

COBURG. In der Zeit vom 06.10.2024 bis 03.11.2024 entwendete ein Unbekannter ein grünes Mountainbike der Marke „CUBE“. Das Bike stand gesichert mit einem Spiralschloss im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mohrenstraße.

Die Coburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrraddieb geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

23-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

COBURG. Bei der Kontrolle eines 5er BMWs zeigte der Fahrer drogentypische Merkmale. Den Mann erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Eine Streife der Coburger Polizeiinspektion kontrollierte den 23-jährigen BMW-Fahrer am späten Sonntagabend in der Neustadter Straße. Da der Verdacht auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum bestand, führten die Beamten einen Drogentest durch. Da dieser positiv verlief, ordneten die Beamten daraufhin eine Blutentnahme im Coburger Klinikum an. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden.

Landkreis Hof / Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

SCHAUENSTEIN, LKR. HOF. Am Montagmittag nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor mehrere Fahrzeuge beschädigt und seine Nachbarn bedroht hatte.

Am Sonntagabend verständigten Nachbarn die Polizei, da sie von dem 61-Jährigen bedroht wurden. Dieser schloss sich anschließend in seiner Wohnung ein und befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Kräfte der Polizei Naila, Hof und der Zentralen Einsatzdienste Hof froren die Situation zunächst ein. Aufgrund der psychischen Verfassung des 61-Jährigen und da die Gefahr bestand, er könne Einsatzkräfte angreifen, wurde eine Spezialeinheit aus Mittelfranken angefordert. Vor deren Eintreffen verließ der 61-Jährige am Montagmittag selbstständig seine Wohnung. Polizeikräfte nahmen ihn vor Ort in Gewahrsam. Dabei wurde niemand verletzt. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Derzeit wird das Einleiten weiterer Maßnahmen geprüft.

Polizeiinspektion Kronach

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Kulmbach

Auto auf Leitplanke gesetzt

B85 / NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Auf die Leitplanke setzte eine Fahrerin ihr Auto am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 85 bei Aichen.

Gegen 13.50 Uhr war die 77-Jährige auf der B85 von Neudrossenfeld Richtung Altenplos unterwegs. Auf Höhe Aichen kam die Frau mit ihrem VW aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und fuhr auf die dortige Schutzplanke auf. Die Frau aus dem Bereich Bayreuth konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien, der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Schwierig gestaltete sich die Bergung des VWs: Durch einen Abschleppdienst musste der Wagen mit einem Kran von der Leitplanke gehoben werden. Während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle kam es deshalb für die Dauer von zirka zwei Stunden immer wieder zu Verkehrsbehinderungen und einer zeitweisen halbseitigen Sperrung der Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Das Bild im Anhang zeigt den Pkw auf der Leitplanke und ist zur Verwendung im Rahmen der aktuellen Berichterstattung unter Quellenangabe [Polizei] freigegeben.

Autofahrer übersieht Lkw – hoher Sachschaden

KULMBACH. Einen Lastzug übersah ein Autofahrer am späten Sonntagabend an der Einmündung Am Kreuzstein und Lichtenfelser Straße. Es entstand hoher Sachschaden, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mazda auf der Lichtenfelser Straße. An der Einmündung zur Straße Am Kreuzstein wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw mit Anhänger und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der junge Mann aus dem Bereich Kulmbach sowie der 55-jährige Lasterfahrer blieben unverletzt. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des stark beschädigten Kleinwagens sowie die Reinigung der Fahrbahn.