Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 04.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Scheibe eingeschlagen und Lautsprecher entwendet

BAMBERG. Zwischen Sonntagabend 20:00 Uhr und Montagfrüh 1:45 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines in der Hohmannstraße abgestellten blauen Opel/Corsa ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine JBL Bluetooth Box. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Bolzenschneider macht 32-Jährigen verdächtig

BAMBERG. In der Unteren Königstraße fiel am Sonntag gegen 23:40 Uhr einer Polizeistreife ein 32-Jähriger auf, der dort mit einem Mountainbike unterwegs war. Auffällig war der Bolzenschneider, den der Radfahrer deutlich sichtbar auf der Lenkerstange mit sich führte. Nach Anhaltung machte er widersprüchliche Angaben zur Herkunft des schwarz-blauen Ghost-Rades. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen, weshalb das Fahrrad vorläufig sichergestellt wurde.

Range Rover hat nach Rückkehr Dellen und Kratzer

BAMBERG. Samstagabend gegen 19:30 Uhr stellte eine 28-Jährige ihren schwarzen Range Rover in der Tiefgarage Geyerswörth ab. Als sie gegen 23:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie eine Delle und Kratzer in der Beifahrertür feststellen. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Er entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Einbruchsversuch scheitert an Kellertür

BAMBERG. Zwischen Freitag, 01.11.2024 und Samstagnachmittag versuchten Unbekannte die Kellertüre eines Mehrfamilienhauses in der Mittelbachstraße aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Trotzdem hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitpunkt etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Panne brachte Ungeahntes zum Vorschein

A70 / GUNDELSHEIM, Lkr. Bamberg. Die Panne ihres Fahrzeugs kostete einer 42-Jährigen am späten Sonntagabend ihren Führerschein. Die Frau befand sich alkoholisiert hinter dem Steuer ihres Autos.

Gegen 21:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer ein Pannenfahrzeug auf der A70 im Bereich des Bamberger Kreuzes. Die anfahrende Streife der Verkehrspolizei Bamberg entdeckte den Ford auf dem Standstreifen. Bereits beim ersten Ansprechen der Fahrerin konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Der im Anschluss durgeführte Alkoholtest brachte mit 1,64 Promille letztlich die Gewissheit. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, während die Polizisten die Frau zur Blutentnahme brachten. Da die Verkehrspolizei Bamberg nun wegen der Trunkenheit im Verkehr ermittelt, wurde der Führerschein der 42-Jährigen vor Ort sichergestellt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Alkoholisiert auf Zweirädern unterwegs – Betrunkener Autofahrer vor Fahrtantritt gestoppt

Bayreuth. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuths beanstandeten an Halloween und am Freitag mehrere unter Alkoholeifluss stehende Verkehrssünder

Am Donnerstagabend stellte eine uniformierte Streife einen 18 – Jährigen betrunkenen Mann auf dem Fahrersitz seines Pkw`s fest. Der Fahranfänger war sichtlich alkoholisiert und war im Begriff das Fahrzeug zu starten. Noch vor Fahrtantritt konnten die Beamten den jungen Mann aus der Gemeinde Bindlach kontrollieren und ihn einem Atemalkoholtest unterziehen. Nachdem bei dem freiwilligen Test ein Wert von knapp 1,2 Promille festgestellt wurde, nahmen die Beamten den Fahrzeugschlüssel weg und übergaben den jungen Mann in die Obhut seiner Eltern.

Am Freitagabend geriet ein Fahrradfahrer aufgrund deutlicher Schlangenlinien ins Raster der Beamten. Der 20 – jährige Mann überfuhr zuvor eine rote Ampel und war sichtlich nicht in der Lage sein Fahrrad sicher zu führen. Der freiwillige Alkotest lieferte dann auch den Grund für die Ausfallerscheinungen. Er war mit einem Wert von über 1,6 Promille unterwegs. Die Folge war eine Blutentnahme im Klinikum Bayreuth und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ebenfalls am Freitagabend verhielt sich ein E-Scooter-Fahrer auffällig, weshalb dieser ins Visier der Beamten geriet. Der zuvor auf der Albrecht-Dürer-Straße fahrende E-Scooter-Fahrer blieb nach Erblicken der uniformierten Streife sofort stehen und stieg von seinem E-Scooter ab. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle vor Ort und dem durchgeführten Alkotest konnten die Beamten dann einen Wert von knapp einem Promille feststellen. Der 50 – Jährige Mann musste dann in der Folge dessen auf der Dienststelle einen gerichtsverwertbaren Alkotest durchführen und nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500,- Euro und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Motorradunfall

Wiesenttal. Am Sonntagnachmittag fuhr eine 35-jährige Motorradfahrerin von Voigendorf in Richtung Gössmannsberg. In einer Kurve kam sie mit ihrer Honda aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und prallte in den Kotflügel eines entgegenkommenden BMWs. Die Motorradfahrerin wurde schwerverletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 10.000 EUR.

Unfallflucht

Leutenbach. In der Zeit vom 29.10. bis einschließlich 01.11.2024 parkte ein 62-jähriger Mann sein Wohnmobil in einer Hofeinfahrt im Ortsteil Dietzhof. In dieser Zeit wurde das Wohnmobil durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Möglicherweise handelt es sich um ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit breiterem Anbaugerät. Der Sachschaden beträgt 500 EUR. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 09194 / 7388-0.

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

Forchheim. Im Zeitraum vom 31.10.2024 bis 03.11.2024 kam es in der Weichselgartenstraße 17a zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten grauen Audi A3 Sportsback. Es wurde die vordere Stoßstange zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000,00€. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Am 03.11.2024, zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde in der Hans-Sachs-Straße 46 ein dort geparkter blauer VW Golf angegangen. Ein bislang unbekannter Täter verkratzte den linken vorderen Kotflügel oberhalb des Radlaufs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000,00€. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.

Polizeiinspektion Lichtenfels und PSt Bad Staffelstein

Fahrradunfall

UNNERSDORF, LKR. LICHTENFELS. Am Sonntagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Rennrad die Straße „Am Main“ von Unnersdorf in Fahrtrichtung Bad Staffelstein, als er mit seinem Vorderrad den Bordstein touchierte und in Folge dessen zu Boden stürzte.

Hierdurch zog sich der Rennradfahrer leichte Verletzungen zu und musste im Klinikum ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf circa 200€.

Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

REDWITZ A.D. RODACH, LKR. LICHTENFELS. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 13.30 Uhr, schlugen Unbekannte ein Kellerfenster in der Grund- und Mittelschule in der Kronacher Straße ein. Hierdurch gelangen die bislang unbekannten Täter ins Innere der Schule und verursachten Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet um Mithilfe. Wer hat im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachten können? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.