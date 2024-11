Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 04.11.2024

Erlangen-Stadt / Polizeipräsidium Mittelfranken

50-jähriger Mann bei Betriebsunfall auf einer Baustelle tödlich verletzt

Erlangen (ots) – Am Montagnachmittag (04.11.2024) ereignete sich ein tödlicher Betriebsunfall auf einer Baustelle im Erlanger Gemeindeteil Steudach. Ein Baukran stürzte um und erfasste einen 50-jährigen Arbeiter.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:20 Uhr auf einer Baustelle in einem Neubaugebiet in der Straße Am Klosterholz. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Baukran in sich zusammen und erfasste hierbei den am Boden befindlichen Arbeiter. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen. Diesen erlag er noch vor Ort trotz eingeleiteter Erster Hilfe Maßnahmen.

Die anderen Arbeiter blieben körperlich unverletzt. Sie wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst betreut.

Der genaue Unfallablauf und die Unfallursache sind noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kriminalpolizei.

