Mitternachtsbasketball in der Bayreuther Rotmainhalle

Am Samstag, 9. November, startet die alljährliche Mitternachtsbasketball-Saison in der Rotmainhalle. Wer Spaß am Basketballspielen hat, kann dann wieder jeweils samstags, von 18.30 bis 22 Uhr, die Rotmainhalle dafür nutzen. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie bietet diesen kostenlosen Treff für alle Altersgruppen an. Die Saison 2024/25 dauert bis zum 26. April und endet an diesem Tag mit einem Abschlussturnier. Wer also Lust auf eine ungezwungene Runde Basketball am Wochenende hat, kann gerne jederzeit in der Rotmainhalle vorbeischauen – egal ob mit Freunden, als komplette Mannschaft oder alleine. Für Rückfragen und weitere Informationen steht das Jugendamt der Stadt, Telefon 0921 25-1765, zur Verfügung. Aktuelle News zur laufenden Saison gibt es auch auf der Facebook-Seite „Mitternachtsbasketball Bayreuth“ oder in der Jugend-App unter „Bayreuth – Veranstaltungen – Basketballspielen in der Rotmainhalle“.

