Kulmbacher Wochenmarkt zieht wegen „Kulma-Alm“-Aufbau auf EKU-Platz um

Der beliebte Wochenmarkt in Kulmbach zieht bis Anfang 2025 um. Wegen des Aufbaus der „Kulma-Alm“ auf dem Kulmbacher Marktplatz weicht der Wochenmarkt ab Mittwoch, 6. November 2024, jeweils mittwochs und samstags auf den EKU-Platz aus. Bis 15. Januar 2025 stehen deshalb an den Wochenmarkttagen zwischen 5 und 14 Uhr zwei Parkreihen am EKU-Platz nicht als Parkfläche zur Verfügung. Die „Kulma-Alm“ ist am Kulmbacher Marktplatz vom 14. November 2024 bis 6. Januar 2025 täglich geöffnet.