Kemnather Gospelchor feiert 25jähriges Bestehen

„Just for Joy“ – „einfach zur Freude“, das ist seit 25 Jahre Motiv und Credo des Gospelchores zugleich. Ihr Bestehen seit einem Vierteljahrhundert feiert der Gospelchor am Sonntag, 10. November, mit einer musikalischen Reise „25 Jahre Just for Joy in Gesang und Gebet“, und lädt dazu am 10. November 2024 um 17 Uhr in die Pfarrkirche Kemnath.

„Über die zweieinhalb Jahrzehnte ist es uns vor allem um die Freude am und aus dem Glauben gegangen“, so Andrea Kick, die den Chor seit 1999 leitet. Durch ihre Musik wollen die aktuell 36 Mitglieder, darunter vier Instrumentalisten, ihre Zuhörer und Zuhörerinnen mit ihrer Begeisterung anstecken. „Wenn es uns gelingt durch unsere Musik die Liebe und Freude, die Gott jedem von uns zusagt spürbar werden zu lassen, ist das unsere schönste und wertvollste „Gage““, so die Chorleiterin. Ursprünglich 1996 von Pfarrer Matthias Vogt als Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Kemnath/Wirbenz/Immenreuth gegründet, ist er seit 2006 eigenständig. Heute kommen seine Chormitglieder aus der ganzen Region, aus Kemnath, Brand, Ebnath, Erbendorf, Kulmain, Neusorg, Neustadt am Kulm, Pressath und rund um Speichersdorf. Erst jüngst haben sie durch eine gezielte Männerwerbeaktion fünf neue Sänger im so wichtigen Tenor und Bass dazu gewonnen, aber auch bei den Frauenstimmen gibt es fünf neue Mitglieder. Und sie singen überall, wo sie gerne aufgenommen werden. In Gottesdiensten, bei Hochzeiten, Taufen, Konzerten, Weihnachtsmärkten. Ihr Repertoire reicht von amerikanischen, afrikanischen und deutschen Gospels und Spirituals bis zu Neuen Geistlichen Lieder und Popsongs. Jeweils am Sonntag ab 19:30 Uhr im Spital in Kemnath wird geprobt.

Beim Jubiläumschorkonzert am 10. November nimmt der Chor sein Publikum mit auf eine Zeitreise, angefangen von den ersten, nun wieder ausgegrabenen Liedern in ihrem Repertoire. Damals noch A capella vorgetragen, singen sie sich an Lieblingsliedern entlang, bis in das aktuelle Liedgut der letzten Jahre. Eine akribisch geführte Chorchronik macht dies möglich. Oldies wie Good News werden deshalb genauso zu Gehör gebracht wie Save and Sound von den Capital Cities. All dies wird abgerundet und ergänzt durch verbindende Worte und Gebete.