Fanstammtisch bei den Selber Wölfen

In der Deutschlandcup-Pause stehen Coach, einige Spieler sowie Geschäftsführung den Fans zur Verfügung

Die Verantwortlichen der Selber Wölfe halten ihr Versprechen und etablieren den Fanstammtisch wieder zu einer festen Einrichtung. In einer moderierten Runde stehen Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike, Headcoach Craig Streu sowie einige Spieler Rede und Antwort. Vor Beginn der Diskussionsrunde wird zudem der Fanshop seine Pforten öffnen.

Offenes Ohr für die Themen der Fans

Kurz nach seinem Amtsantritt zu Beginn dieses Jahres regte Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike an, wieder einmal zu einem Fanstammtisch einzuladen. Die Veranstaltung im Februar war ein voller Erfolg und man versprach, dieses Format zum Austausch zwischen Anhängern, Verantwortlichen und Spielern wieder als feste Einrichtung zu etablieren. Die Deutschlandcup-Pause bot sich als idealer Termin an. Neben Sven Gerike und Headcoach Craig Streu werden am 13.11.2024 ab 19:00 Uhr mit Richard Gelke, Seonwoo Park und Marco Pfleger auch einige Spieler in der Hockey-Hütte den Wölfe-Anhängern Rede und Antwort stehen. Die Veranstaltung wird moderiert und alle Anwesenden sind eingeladen, Fragen zu stellen. Es können auch vorab Fragen beim Fanbeauftragten Fabian Melzner per E-Mail (f.melzner@selberwoelfe.de) eingereicht werden.

Der Stammtisch wird allerdings weder aufgezeichnet noch live gestreamt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt und der Fanshop öffnet zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr seine Pforten. Einlass in die Hockey-Hütte ist ab 18:00 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.