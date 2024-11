Erster Heimspieltag der 1. Volleyballdamen Eggolsheim

Am Sonntag, den 10. November 2024, lädt die 1. Damenmannschaft der Volleyballabteilung des DJK Eggolsheim herzlich zu ihrem ersten Heimspieltag der neuen Saison in die Eggerbachhalle in Eggolsheim ein. Der Spielbeginn ist um 13 Uhr, und zwei spannende Partien stehen auf dem Programm.

Die Eggolsheimerinnen treten gegen die Damen des TB/ASV Regenstauf 2 sowie des SV Hahnbach 2 an – zwei Mannschaften, die den Gastgeberinnen bereits aus der letzten Saison bekannt sind. Mit viel Teamgeist und Ehrgeiz wollen die Eggolsheimer Damen vor heimischem Publikum ihre ersten Punkte der Saison einfahren.

Die Mannschaft freut sich auf die Unterstützung zahlreicher Fans und lädt alle Volleyballbegeisterten herzlich ein. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch wieder bestens gesorgt sein.