Einsatzserie der Bayreuther Feuerwehr am Sonntagabend

Eine Reihe an Einsätzen hielt die Feuerwehr Bayreuth am gestrigen Sonntag (03.11.) auf Trab

Zur Mittagszeit wurden die Abteilungen Ständige Wache und St. Georgen zu einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Hammerstatt alarmiert. Da auf Klopfen und Rufen niemand die Tür öffnete, verschafften sich die ersteintreffenden Polizeibeamten gewaltsam Zugang zur Wohnung und konnten einen Schmorbrand in der Küche schnell löschen. Für die Feuerwehrkräfte war kein weiteres Eingreifen mehr erforderlich. Um die Wohnungstür wieder zu verschließen, wurde das Kleinalarmfahrzeug mit entsprechendem Material an die Einsatzstelle nachgeführt.

Am Nachmittag wurden innerhalb von 10 Minuten ein Wasserschaden in einem Gebäude in der Bamberger Straße und eine Türöffnung in der Heinrich-Fickenscher-Straße gemeldet. Die erste Einsatzstelle wurde von der Besatzung des Kleinalarmfahrzeugs abgearbeitet, ein Wassersauger kam zum Einsatz. Um den zweiten Einsatz kümmerte sich die Besatzung eines Löschfahrzeugs. Mit Spezialwerkzeug wurde der Zylinder der Wohnungstür gezogen, doch noch bevor die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, konnte die Bewohnerin von der Polizei telefonisch erreicht werden. Ein Unglücksfall lag nicht vor, der Einsatz konnte abgebrochen werden. Noch während die beiden genannten Einsätze im Gange waren, ging die Meldung über eine dritte Einsatzstelle ein: In der Schwabenstraße sollte ein Papiercontainer brennen. Zu dieser Einsatzstelle wurden die örtlich zuständigen Abteilungen Löschzug Ost und Aichig alarmiert, außerdem machten sich die noch in der Wache verbliebenen Kräfte der Abteilung Ständige Wache auf den Weg. Der bei Eintreffen stark qualmende Container wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz abgelöscht. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde der Behälter mit Schaum geflutet. 16 Einsatzkräfte waren gut 30 Minuten vor Ort.

Gegen 17.20 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage eines Objekts am Nordring aus. Ein Brand lag aber nicht vor. Bereits am Vormittag waren die Einsatzkräfte der Abteilungen Ständige Wache und Innere Stadt zum gleichen Objekt alarmiert worden, auch hier lag glücklicherweise kein Schadfeuer vor. Kurz vor 19 Uhr folgte eine weitere Meldung über einen brennenden Papiercontainer im Bereich Birken. Nach anfänglichen Unklarheiten zur genauen Adresse, konnte die Einsatzstelle schließlich im Eichendorffring lokalisiert werden. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Container mit einem Schaumrohr ab.