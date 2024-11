Demokratie in der Bamberger Schultüte: Erstklässler an Hainschule freuen sich über Unterrichtsmaterial

Der Schulstart ist zwar schon länger her, doch in der Hainschule sind plötzlich noch einmal Schultüten aufgetaucht: knallgelb und gefüllt mit kindgerechtem Material zu Demokratieförderung. Es handelt sich um eine Aktion der Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Bamberg. Oberbürgermeister Andreas Starke, der persönlich vor Ort war, betont: „Eine gute Bildung und frühes Demokratieverständnis bei Kindern sind wichtige Voraussetzungen, um rechtzeitig ein positives Verständnis von Demokratie zu wecken“, so Starke bei der Übergabe an die Schulkinder.

Das Gewusel vor dem roten Sofa in der Bamberger Hainschule ist groß, doch schnell findet jedes Grundschulkind einen Platz: entweder auf der Couch oder davor. Die einen halten die gelbe Demokratietüte in der Hand, die anderen deren Inhalt. „Damit knüpfen wir an bisherige Projekte an“, erklärt Esther Gratz von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Bamberg. So bewerbe man mit dem Booklet „Demokratie lesen!“ eine Bücherauswahl zum Thema und wolle mit den „Hautfarbenbuntstiften“ im Sinne von „Demokratie malen!“ die Vielfalt in der Gesellschaft unterstreichen. „Über das Büchlein ,Die 50 besten Spiele zu Kinderrechten‘ möchten wir zudem spielerisch dazu beitragen, ,Demokratie leben‘ einzuüben“, so Esther Gratz von der Koordinierungs- und Fachstelle. All das ist drin in der Tüte.

Schulleiterin Jasmin Kremer freut sich über das neue Unterrichtsmaterial. „Bereits vor der Einführung der sogenannten Verfassungsviertelstunde übten wir das demokratische Prozedere. Es gibt einen Klassenrat, natürlich Klassensprecherinnen und Klassensprecher, eine Klassen- und Schulversammlung. Nun stellen wir auch gezielt Aufgaben, die eigenständige Projekte der Kinder fördern. Für ein geplantes Tauschregal dürfen sie sich zum Beispiel die Regeln überlegen“, erklärt die Schulleiterin. Beliebte Hilfsmittel dafür sind die Bücher aus der Demokratie-Kiste. Die Hainschule ist nach der Kunigunden-, Kaulberg- und Luitpoldschule die vierte Grundschule in Bamberg, die die Demokratiebücher angeschafft hat und dafür nun eine passende Holzkiste erhalten hat. Oben drauf gab’s noch die Demokratie-Tüte. „Das Material liefert den Lehrkräften gute Ideen, um in Themen einzusteigen und diese aufzubereiten“, merkt Jasmin Kremer an.

Arbeit müssen sich die Verantwortlichen in den Bamberger Grundschulen übrigens nicht machen, um an die Demokratie-Tüten zu kommen. „Ich schreibe die Schulen an, jede erste Klasse der Bamberger Grundschulen kann eine Tüte erhalten“, kündigt Esther Gratz an.

Infrage steht aktuell allerdings, wie lange die Fortführung des Programms überhaupt noch möglich ist: Im Interessenbekundungsverfahren für die neue Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben“ (2025-2032) ist unter anderem die Stadt Bamberg nicht mehr berücksichtigt. Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp setzen sich nun vehement für die Fortführung der Unterstützung ein. Mehr dazu in einer gesonderten Medieninformation mit der Nummer 575: „Demokratie muss leben!“