BTS Bayreuth stellt die besten Bogenschützen der Bundesliga (Staffel Süd)

Hetz und Schirrmeister die besten Bundesligaschützen – Zum Auftakt der Liga-Saison im Bogenschießen ziehen drei BTS-Teams eine positive Bilanz

Mit gleich drei so nicht zu erwartenden Erfolgen starteten die Bogenschützen der BTS in die Ligasaison mit dem Olympischen Recurvebogen. In Deggendorf überraschte das Bayreuther Bundesliga-Team die Konkurrenz mit einem 8:0-Auftakt nach den ersten vier von sieben Duellen. Am Ende des ersten Wettkampftages belegt es Rang Zwei mit 10:4 Punkten. Die Mannschaft in der Dritten Liga (Regionalliga) machte es umgekehrt und kletterte nach einem schwachen Auftakt und zwischenzeitlich Rang Sieben mit dem letzten Match noch auf den dritten Platz (8:6). Und auch die nach dem Aufstieg aus der Oberliga in die Bayernliga neu formierte dritte Mannschaft der BTS fand sich mit 9:5 Punkten nach dem letzten Pfeil auf dem dritten Platz wieder.

In der Bundesliga konnte Mannschaftsführer Mark Fichtner ein starkes Quartett aufbieten. Das erfahrene Top-Trio mit Jakob Hetz, Mario Schirrmeister und Franziska Langhammer ergänzte er mit dem Nachwuchstalent Johannes Lang. Dabei überzeugten vor allem Hetz und Schirrmeister mit konstant hohen Ringzahlen. Hetz war mit einem Pfeil-Durchschnitt von 9,75 Ringen an diesem Tag bester Bogenschütze der Süd-Bundesliga, Schirrmeister folgte mit 9,74 Ringen gemeinsam mit dem Nationalkaderschützen Felix Wieser aus Tacherting beinahe gleichauf.

Nach dem 8:0-Pausenstand mussten sich die Bayreuther in einem hochspannenden Duell mit Tacherting nur um einen Ring geschlagen geben. Die zweite Niederlage kassierten sie dann gegen den aktuellen Deutschen Mannschaftsmeister aus Ebersberg. Im letzten Match des Tages zogen die BTS-Schützen aber wieder an und verteidigten mit einem souveränen 6:2 gegen den Tabellenführer aus Welzheim Platz Zwei, punktgleich vor Tacherting – „ein wichtiger Schritt zum erneuten Einzug in den Finalkampf der besten acht Mannschaften in Deutschland“, wie Mark Fichtner zufrieden kommentierte.

Neu formiertes Regionalligateam mit starkem Finish

In der Dritten Liga (Regionalliga) ging im oberpfälzischen Pressath ein im Gegensatz zum Vorjahr ganz neu formiertes Team an den Start. Mannschaftsführer ist nun Stefan Hanrieder, seine Truppe besteht aus den bundesliga-erfahrenen Schützen Christina Albrecht, Florian Babl und Neil Bennemann sowie Tom Bandura. Bandura hatte sich durch starke Leistungen in der letztjährigen Oberligasaison den Sprung in die Regionalliga erkämpft.

Der Auftakt in den Wettkampftag war zwar noch von großen Unsicherheiten geprägt, doch dann konnte Hanrieder durch mehrfache Rotation innerhalb der Mannschaft die Leistungen stabilisieren. So wurde aus einem 0:4 bis zur Pause noch ein 4:4. Das bedeutete aber wegen der schlechtesten Satzbilanz gegenüber punktgleichen Mannschaften immer noch nur den vorletzten Platz. Dann arbeiteten sich die Bayreuther aber Match um Match nach oben und belegen in der aktuellen Tabelle nach vier Siegen bei drei Niederlagen mit 8:6 Punkten Rang Drei hinter dem SV Moosbach (13:1) und dem BS Neumarkt (11:3).

Bayernliga-Aufsteiger auf Rang Drei

Einen Punkt mehr sammelte das Bayernliga-Team von Thorsten Goetsch am ersten Wettkampftag ein. Mit einer 9:5-Bilanz und Rang Drei hatten die Aufsteiger aus der Oberliga in der höheren Klasse nicht unbedingt rechnen dürfen. Doch die Auftaktformation mit Goetsch, Jürgen Nakott und Melanie Doege gewann gleich die ersten drei Duelle und konnte das vierte Match vor der Pause nach Rückstand noch zu einem Unentschieden ausgleichen. Die BTSler besiegten dabei die Schützen aus Veitsbronn im entscheidenden Satz mit erstklassigen 57 zu 56 Ringen. Noch zwei weitere Duelle endeten danach Remis, mittlerweile hatte Goetsch Monika Richter für sich selbst eingewechselt. Die einzige Niederlage das Tages kassierten die Bayreuther im letzten Duell gegen die an diesem Tag ungeschlagenen Schützen aus Reuth (Platz Eins mit 14:0 Punkten). Platz Zwei hält nach dem ersten Wettkampftag das Team der BS Feucht (11:3).

Jürgen Nakott