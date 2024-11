Baunch Young Pikes zuhause erfolgreich

Klarer Heimsieg gegen bisher defensivstarke Neustädter

In einer intensiven Begegnung schlugen die Baunacher Basketballer die DJK Neustadt überraschend deutlich mit 96:69 und verdrängten damit die Oberpfälzer vom 4. Tabellenplatz der 2. Regionalliga.

Allerdings benötigten die Gastgeber eine längere Anlaufzeit, denn die robusten DJKler konnten sich zu Beginn unter den Körben Vorteile verschaffen und mit 10:8 (5. Minute) in Führung gehen. Einige Unkonzentriertheiten trugen ebenfalls dazu bei, dass die bisher so defensivstarken Gäste bis zum Ende des 1. Abschnitts fast durchgehend leicht in Führung lagen, bevor es beim Stand von 21:21 in die 1. Viertelpause ging.

Nach einigen passenden Worten der Coaches Jörg Mausolf und Lucas Kolloch wendete sich in der 2. Periode langsam das Blatt und nach einem Dreier von Sean Ludwig hatten die Young Pikes in der 16. Minute einen etwas größeren Vorsprung (33:26) herausgespielt, den man bis zum Halbzeitstand von 44:37 in die Kabinen transportieren konnte.

Es bis zur 23. Minute, bevor die Gastgeber nach dem Seitenwechsel beim Stand von 51:41 erstmals einen zweistelligen Vorsprung herausgespielt hatten. Die kampfstarken Neustädter kamen zwar nochmal auf 59:52 (26.) heran, doch nach 30 Minuten war die Führung wieder etwas komfortabler (68:57).

Dieser Vorsprung blieb auch im 4. Viertel durchgehend erhalten, denn die Baunacher hatten auf alle Aufgaben der Oberpfälzer immer eine passende Antwort (79:69, 36.) Doch während die Gegenwehr der Schützlinge von Stefan Merkl nun erlahmte, konnten die jungen Hechte noch einen Zahn zulegen. So deutete beim Stand von 84:69 (38.) schon vieles auf einen weiteren Heimsieg hin und in der Schlussphase zeigten Felix Egger, Abdul Karioui & Co den begeisterten Fans noch einmal schöne Spielzüge und kamen so zu einem deutlichen Erfolg. Coach Mausolf war dementsprechend nach der Begegnung recht zufrieden: „Wir haben zwar etwas gebraucht um ins Spiel zu finden, vor allem in der Defensive. Doch danach war es schon ungefähr so, wie ich mir das vorstelle.“

Baunach Young Pikes: Egger 22 Punkte/5 Dreier, S. Ludwig 20/4, Karioui 19, Höllerl 15/5, Mota 7/1, Lippe 6, T. Ludwig 4, Günther 3/1, Mausolf, Wübben, Schneider (dnp).