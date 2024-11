„Woche der Wärmepumpe“ im November auch in Oberfranken

Zwischen Mythen und Fakten: Was kann die Wärmepumpe wirklich?

Info-Offensive für klimaneutrales Heizen

Die Wärmepumpe hat – zumindest in Deutschland – ein echtes Imageproblem. Ausgerechnet eine der Schlüsseltechnologien der Wärmewende ist ins Zentrum einer politischen Auseinandersetzung geraten. Seitdem sind viele Menschen verunsichert, und der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen boomt.

Dabei sind sich Experten völlig einig, dass der Einbau von Wärmepumpen auch in Deutschland eine der wesentlichen Säulen sein wird, um bis spätestens 2045 zu einem klimaneutralen Gebäudebestand zu kommen. Umso wichtiger sind jetzt also vertrauensbildende Maßnahmen, neutrale Information und positive, mutmachende Beispiele.

Mit der „Woche der Wärmepumpe“ Anfang November möchte die Energieagentur Nordbayern genau das bieten. Die vier Veranstaltungen in Oberfranken sind Teil einer bundesweiten Informations-Offensive, in der sich Energieagenturen, Hersteller, Heizungsbauer, Planer, Energieberater und das Bundeswirtschaftsministerium zusammengeschlossen haben, um sachlich und auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Möglichkeiten von Wärmepumpen zu informieren. Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe von einer ganzen Reihe regionaler Partner, nämlich der Regierung von Oberfranken, von Stadt und Landkreis Kulmbach, der Kreishandwerkerschaft Oberfranken-Mitte sowie der Sparkasse Kulmbach-Kronach.

Das Programm ist ausgesprochen bunt: Es geht um Vorträge, eine interaktive Ausstellung, Best-Practice-Beispiele zu Rahmenbedingungen und Möglichkeiten eines Wärmepumpen-Einbaus, Erfahrungsberichte von Anwendern sowie Gespräche mit Expertinnen und Experten. Zudem werden bei der Hauptveranstaltung in der Kulmbacher Mönchshofhalle auch zahlreiche Hersteller an Bord sein und „Wärmepumpen zum Anfassen“ bieten.

Wärmepumpen-Infotag Oberfranken

Die Hauptveranstaltung am Samstag, 9. November von 12-18 Uhr in der Mönchshof-Halle steht unter dem Motto „Alles, was Sie schon immer über Wärmepumpen wissen wollten“ und richtet sich in erster Linie an Privathaushalte.

In einem Zelt gibt es fast durchgehend Kurzvorträge, Erfahrungsberichte und Gesprächsrunden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden.

Rund um das Zelt ist ein „Markt der regionalen Energieexperten“ aufgebaut. Unter anderen werden dort folgende Hersteller mit eigenen Ständen vertreten sein: Dimplex, ait, Viessmann, Buderus, Qvantum, Weishaupt, Daikin, Vaillant, Samsung und IDM. Die Deutsche Energieagentur (dena) steuert eine interaktive Ausstellung zum Thema Wärmepumpe bei. Die Energieberater der Energieagentur Oberfranken werden vor Ort sein, auch das Klimaschutzmanagement des Landkreises Kulmbach, zudem wird die Sparkasse Kulmbach-Kronach zu Finanzierungsmöglichkeiten beraten.

Gerade für die Haushalte, die sich derzeit mit der Suche nach einer neuen Heizung beschäftigen, bietet der Infotag eine ideale Möglichkeit, um sich eingehend zu informieren. In dieser Dichte hat es ein solches Angebot im Bezug auf Wärmepumpen in unserer Region vermutlich noch nicht gegeben.

Weitere Veranstaltungen für Fachpublikum

Mit mehreren begleitenden Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen werden bei der „Woche der Wärmepumpe“ auch Handwerker, Planer und Kommunen eingebunden.

Fachveranstaltung für Handwerker

Donnerstag, 07. November 2024, 18:00-20:00 Uhr

Kulmbach, Mönchshof Bräuhaus-Saal, Hofer Straße 20

In Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft (Innungen SHK sowie Elektro- u. Informationstechnik)

Netzwerktreffen

Freitag, 08. November 2024, 16:00-18:00 Uhr

Kulmbach, Mönchshof Bräuhaus-Saal, Hofer Straße 20

fachlicher Austausch und Vernetzung der wichtigsten regionalen Akteure der Wärmewende (Hersteller, Handwerk, Energieberatung, Planer, Architekten, Kommunale Vertreter, Klimaschutzbeauftragte, Vereine & Verbände etc.)

Kommunales Klima-Frühstück

Samstag, 09. November 2024, 10:00-12:00 Uhr

Kulmbach, Mönchshof-Halle, Hofer Straße 20

Fachseminar für Bürgermeister.innen und Entscheidungsträger.innen aus der Kommunalverwaltung, zu Einsatzmöglichkeiten für Wärmepumpen im kommunalen Umfeld

Sämtliche Veranstaltungen sind kostenfrei, für die Fachveranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Alle wesentlichen Informationen zur „Woche der Wärmepumpe“, ein detailliertes Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage der Energieagentur Nordbayern unter http://waermepumpe.eanb.de Die Termine der Veranstaltungen im restlichen Bundesgebiet sowie allgemeine Informationen über Wärmepumpen gibt es unter wochederwaermepumpe.de