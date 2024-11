VCD Kreisverband Bamberg animiert die „Lange Straße“

Im September lud der VCD ein, Wünsche und Vorschläge zur Gestaltung der Langen Straße zu nennen – jetzt sind die Vorschläge in Animationen umgesetzt.

Unter den Augen des Gabelmann am Grünen Markt nahm der VCD auf, wie die Bamberger gerne die Lange Straße verändern würden. Denn dass Veränderung gewünscht wird, war fast einhellige Meinung der Passanten. Von Liegewiese bis Kleinkunstbühne war alles dabei. Deutlich zu erkennen ist der Wunsch nach mehr Aufenthaltsqualität jeglicher Art. Außerdem liegt den Teilnehmenden das Mikroklima der Straße am Herzen. Unter großen Bäumen und mit Wasser in vielfältiger Form fühlen sich die Menschen offensichtlich am wohlsten – und gleichzeitig wirkt es der übermäßigen Erwärmung im Sommer entgegen. Doch auch die Mobilität kommt nicht zu kurz.

Neben dem zu erwartenden Fuß- und Radverkehr wurde auch Busverkehr gewünscht.

Diese Impulse stellen selbstverständlich noch keine Planung dar. Die Wünsche verdeutlichen jedoch, in welcher Richtung die Entwicklung gewünscht wird.

Nach einer ersten Vorstellung der Ideen im Lichtspielkino stehen die Animationen nun auf der Homepage des VCD Kreisverbands Bamberg zur Verfügung:

Artikel: https://bayern.vcd.org/der-vcd-in-bayern/bamberg/so-sehen-bambergerinnen-die-zukunft-derlangen-strasse

Einzelne Ideen: https://bayern.vcd.org/fileadmin/user_upload/Bayern/Verbaende/Bamberg/Visualisierungen/VCD_ClipsLangeStrasse_HP.mp4

Virtueller Flug durch Lange Straße: https://bayern.vcd.org/fileadmin/user_upload/Bayern/Verbaende/Bamberg/Visualisierungen/VCD_AnimationLangeStrasse_HP.mp4

Terminankündigung

Beim VCD Monatstreffen am Dienstag, 5. November, um 19:30 Uhr im Hofcafé wollen wir die VCD- Rückmeldung zum Beteiligungsverfahren „Tor zur Südlichen Kernstadt“ besprechen. Dies ist eine weitere Gelegenheit, Vorschläge aus der Bevölkerung aufzunehmen. Herzlich willkommen!