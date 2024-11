„TanzOrt – Pop-up-Tanz“ im Ortsteil Ort bei Helmbrechts

Unter dem Motto „TanzOrt – Pop-up-Tanz“ sind am 9. November Freunde der Volksmusik und Tanzbegeisterte zu einem Tanz- und Volksmusikabend der besonderen Art in die Weberei Zuleeg im Ortsteil Ort bei Helmbrechts eingeladen. Einen ganzen Abend lang wird die Produktionshalle zum Tanzboden. Die fränkische Volksmusikberaterin Carolin Pruy-Popp vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege in Bad Berneck zeigt, wie es geht. Von 18.30 bis 19.30 Uhr gibt es einen Crashkurs für Volkstänze. Ab 20 Uhr ist Bewegung für alle Tanzen von Discofox bis Baaschlenkerer angesagt. Mit dabei die Bands „Barfly“ und „DanzMelange“. Sie spielen klassische Standardtänze wie DiscoFox, Tango, Foxtrott, Wiener Walzer, fränkische Rheinländer, Schottische, Dreher sowie (inter)nationale Gemeinschaftstänze wie Fröhlicher Kreis, Chappeloise etc.

Inspiriert durch Jazz- und Swingklassiker aus den 1920ern werden von der Band „Barfly“ in der Besetzung Klarinette/Saxophon, Klavier, Bass, Schlagzeug lateinamerikanische Klänge neu interpretiert, verträumte Pop-Songs im jazzigen Gewand präsentiert und mit unerwartet rockigen Klängen abgerundet. So kann es bei Barfly passieren, dass Sinatra auf AC/DC trifft und Sting von einem Tango verfolgt wird. Das breite musikalische Spektrum, das spielerisch einfühlsam vertont wird, garantiert ein niveauvolles musikalisches Erlebnis.

„Fränkisch und MEHR“ ist bei der Band „DanzMelange“ in der Besetzung Geige, Akkordeon, Bass angesagt. Die Mischung machts. Das musikalische Trio bietet fränkische Klassiker, Melodien und Rhythmen auch aus anderen Ländern und Genres, zum genussvollen Zuhören, aber vor allem zum Tanz. Die Band liebt mal das elegante, mal das eher derbere „Kombinieren“.

Natürlich darf Kulinarik in Oberfranken nicht fehlen. Es gibt regionales Bier, Alkoholfreies und die ein oder andere „Mischung“, um den Durst zu löschen, dazu „Fränkisch-Leichtes“ wie Kochkäse, Hofer Wärschtla und besondere Brote zum Schnabulieren.

Der TanzOrt befindet sich in „Ort“, einem Ortsteil von Helmbrechts, in der Halle der hier beheimateten Weberei Zuleeg, die feinsten Zwirn (Made in Germany) für exklusive Marken produziert. Zuleeg feiert 2025 ihr 100-jähriges Bestehen und eröffnet mit „TanzOrt“ den schwungvollen Rutscher ins Jubiläumsjahr. Daher laden die Volksmusikstelle Oberfranken des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege e.V., die ARGE Fränkische Volksmusik Oberfranken und die Weberei Zuleeg zu diesem Tanzabend in besonderer Umgebung ein. Die Weberei Zuleeg ist zu erreichen unter Orter Ringweg 19, 95233 Helmbrechts. Karten für zwölf Euro gibt es im Vorverkauf online unter www.heimat-bayern-kaufladen.de, zuleeg.de und an der Abendkasse (15 Euro). Nähere Informationen bei Carolin Pruy-Popp Telfon 09273/5003959 oder per e-mail: carolin.pruy@heimat-bayern.de.