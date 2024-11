Privatspieler gewinnt Coburger Skat-Stadtmeisterschaft

„Die Forellen Forchheim“ mit gutem Ergebnis

Der 1. SC Coburg hatte für den 2.11.2024 zur Coburger Stadtmeisterschaft unter der Schirmherrschaft des Coburger Oberbürgermeisters Dominik Sauerteig eingeladen. Und so trafen sich im „Landhaus Kaiser“ 60 Skatspieler und Skatspielerinnen, die den Stadtpokal sowie Geld- und Sachpreise unter sich ausspielten. Viele der Anwesenden konnten den verschiedensten Skatclubs in Bayern und Thüringen zugeordnet werden konnten. Aber auch 12 Privatspieler, die einfach aus Lust am Skatspiel dabei sein wollten.

Es wurde sowohl eine Einzelmeisterschaft als auch eine Tandemmeisterschaft in 3 Serien à 48 Spiele ausgespielt. Mit Peter Finzel wurde die Einzelmeisterschaft von einem Privatspieler gewonnen. Bei der Tandemwertung siegte das Duo Lothat Groß / Michael Erzinger (beide Skatfreunde Schweinfurt).

Einzelwertung:

Peter Finzel (privat) 4.279 Punkte Reinhard Färber (SC Pik Sieben Bad Steben) 4.050 Punkte Michael Erzinger (Skatfreunde Schweinfurt) 3.864 Punkte

Tandem Wertung:

Lothat Groß / Michael Erzinger (Skatfreunde Schweinfurt) 7.312Punkte Dieter Gonschorowski / Heinz Hofmann (Die Forellen Forchheim) 7.085 Punkte Norbert Schmied / Matthias Schreiner (1. SC Coburg) 6.994 Punkte

Von den Forellen Forchheim konnte Dieter Gonschorowski mit 3.650 Punkten den 5. Platz erzielen und Heinz Hofmann mit 3.435 Punkten den 9. Platz. Dabei ist besonders hervorzuheben, daß Heinz Hofmann in der 3. Serie mit 21 gewonnenen Spielen spektakuläre 2.452 Punkte erreichte und damit aus dem Nichts auf den 9. Platz hochschoß und in der Tandemwertung gemeinsam mit Dieter Gonschorowski den 2. Platz gewann.