Polizeibericht Hochfranken vom 03.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Niederfüllbach. Am Samstagabend wurde bei der Polizeiinspektion Coburg ein „Schlangenlinienfahrer“ auf der B303 mitgeteilt. Das besagte Fahrzeug konnte von Beamten der Polizeiinspektion Coburg in der Uferstraße in Niederfüllbach gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei mussten die Polizisten feststellen, dass der 39-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Türen demoliert

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, „randalierte“ ein Unbekannter in einem Mehrfamilienanwesen in der Mühlgasse. Der Täter demolierte hierbei die Glaseinfassungen an mehreren Türen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Kronach

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung

Kronach. Am Samstagmittag kontrollierten Beamte der PI Kronach am Marienplatz den 57jährigen Fahrer eines fahrradähnlichen Elektrofahrzeugs. Wie sich bei genauerer Betrachtung des Fahrzeuges herausstellte, wäre für dieses Gefährt ein Versicherungskennzeichen und für den Fahrer zumindest die Fahrerlaubnisklasse AM erforderlich gewesen. Beides konnte der Mann jedoch nicht vorweisen.

Polizeiinspektion Kulmbach

– Fehlanzeige –