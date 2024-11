Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 03.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Scharf auf Fahrradsattel

BAMBERG. Im Tatzeitraum vom 28.10.24 bis 01.11.24 wurde der Sattel eines am Grünen Markt abgestellten rot-weißen Mountainbikes der Marke Ghost entwendet. Zudem wurde versucht, auch das Hinterrad mitzunehmen, was aber misslang, da dieses mit einem Spiralschloss gesichert war. Jedoch wurde durch die Gewaltanwendung die hintere Radaufhängung beschädigt. Der Entwendungsschaden wurde mit 50 Euro beziffert, der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen gesucht

BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Gaustadter Hauptstraße geparkter schwarzer Skoda Kamiq von einem unbekannten Fahrzeugführer an der Stoßstange vorne links beschädigt und ein Schaden von 2000 Euro hinterlassen. Im gleichen Zeitraum wurde in der Kapellenstraße auf einem für jedermann zugänglichen Parkplatz eines Hinterhofs ein roter Opel Corsa an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden hier beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugenmeldungen zu den beiden Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

STEGAURACH: Am Samstagabend entwendete ein Marokkaner in einer Tankstelle in der Bamberger Straße drei Flaschen Bier im Wert von 6,17 Euro. Hierbei wurde der Dieb von einem anderen Kunden beobachtet und konnte bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Auf der Dienststelle fing der stark alkoholisierte 26-Jährige wenig später das Randalieren an, so dass er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

A 70, HALLSTADT. Am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, kam es an der Anschlussstelle Hallstadt in Fahrtrichtung Schweinfurt zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkws. Ein 70-jähriger Fahrer missachtete an der dortigen Auffahrt das Stoppschild und fuhr sogleich auf den rechten Fahrstreifen auf. Er übersah dabei einen sich auf der rechten Fahrspur befindlichen Pkw und kollidierte letztendlich mit ihm. Dies hielt den bislang unbekannten Fahrer jedoch nicht davon ab, sich von der Unfallstelle zu entfernen, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Verursacher konnte sich leider kein Kennzeichen bzw. eine Fahrerbeschreibung merken. Am flüchtigen Pkw müsste sich im Bereich der rechten Fahrzeugseite ein erheblicher Unfallschaden befinden. Der Schaden am Pkw des Verursachers wurde auf 5000€ geschätzt. Zeugen, welchen den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-510 zu melden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Gräfenberg. Im Zeitraum vom 28.10. – 01.11.2024 wurde aus einem Grundstück in der Kreuzlehenstraße ein abgemeldetes Kleinkraftrad der Marke Peugeot durch bislang unbekannte Täter entwendet. Noch vor Erstattung einer Anzeige fand der Geschädigte den Motorroller im ausgeschlachteten Zustand bei den Fahrradständern am Bahnhof Gräfenberg wieder. Der Wert der entwendeten Teile wird auf ca. 50 Euro beziffert.

Die Polizei Ebermannstadt hat Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 09194/7388-0.

Verkehrsunfall

Igensdorf. Am Samstagabend kam auf der Kreisstraße in Pettensiedel eine 67-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw, Ford, aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Durch den Zusammenstoß brach dieser durch und der danebenliegende Hauptmast musste durch die hinzugerufene Feuerwehr mittels Zurrgurten an einem Baum gesichert werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 7500 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Störung von Telekommunikationsanlagen wurde eingeleitet.

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

Forchheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Pkw-Fahrer in der Bügstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Es wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Forchheim. In der Bamberger Straße konnte Samstagnacht ein Pkw-Fahrer beobachtet werden, der eine rote Ampel überfuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zudem wurde festgestellt das der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach Sicherstellung der Pkw-Schlüssel folgte eine Blutentnahme. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Körperverletzung im Club twenty5

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Burgkunstadt im Club twenty5 zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 02:15 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person eine Glasflasche in Richtung der Tanzfläche auf der sich mehrere Gäste aufhielten. Zwei junge Frauen wurden von der Flasche am Kopf getroffen und leicht verletzt. Die 18j- und 19jährige erlitten jeweils eine Platzwunde die im Krankenhaus Lichtenfels ambulant behandelt werden musste.

Personen welche sich zur Tatzeit im Club aufhielten und Hinweise zum „Flaschenwerfer“ geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lichtenfels unter der Telefonnummer: 09571/9520-0, in Verbindung zu setzen.

Ohne Helm aber mit Kopfplatzwunde

Am Samstag gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Mainroth und Gärtenroth ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Aus nicht bekannten Gründen übersah der Mountainbikefahrer einen Fußgänger, welcher am rechten Fahrbahnrand unterwegs war. Dieser wurde vom Radfahrer erfasst und zu Boden geschleudert. Der 63jährige Radler verlor die Kontrolle über sein Vehikel und stürzte ebenfalls. Hierbei verletzte er sich an den Hüfte und erlitt eine Kopfplatzwunde, welche einen Transport ins Klinikum Kulmbach unumgänglich machte. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Der 35jährige Fußgänger konnte seinen Weg ohne ärztliche Behandlung fortsetzen.