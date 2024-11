Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 03.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Geruchsbelästigung endet in Nachbarschaftsstreitigkeit

Zu einer ungewöhnlichen Nachbarschaftsstreitigkeit wurde die Erlanger Polizei am späten Samstagabend (02.11.2024) gegen 22:30 Uhr gerufen.

Auslöser der verbalen Streitigkeit zwischen zwei Nachbarn in einem Mehrfamilienwohnhaus im Erlanger Stadtosten war eine starke Geruchsbelästigung, ausgehend von der Wohnung einer der Streitenden. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung stellte ein Beteiligter eine Plastikbox mit Fäkalien vor seine Wohnungstür, welche direkt an die Wohnungstür des Kontrahenten grenzt.

Durch die hinzugerufene Streifenbesatzung der Erlanger Polizei konnte die Streitigkeit befriedet werden. Die Herkunft der Fäkalien blieb jedoch bis zuletzt unbekannt.

Polizeiinspektion Erlangen-Land und Herzogenaurach

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch

Reifen zerstochen

Gremsdorf: In der Nacht vom 31.10.2024 auf den 01.11.2024, wurde in der Bechhofer Straße 15 in Gremsdorf der Hinterreifen eines eines E-Bikes zerstochen. Das Fahrrad war in einem frei zugänglichen Schuppen gestanden. Der Schaden beträgt ca. 100,- Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Höchstadt zu melden.

Nach Schlag Zähne abgebrochen

Höchstadt: Am Abend des 02.11.2024, gerieten in der Bamberger Straße in Höchstadt zwei Männer im Alter von 23 Jahren in Streit. Als ein weiterer 23jähriger Mann dazwischen ging, um die Streithähne zu trennen, wurde er von einem der beiden Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag erlitt er einen Nasenbeinbruch und eine starke Schwellung der Wange. Weiterhin brachen zwei Zähne ab.