Martinimarkt in der Coburger Innenstadt

Letzter Jahrmarkt in diesem Jahr am 7. und 8. November 2024

Den Abschluss der Coburger Jahrmärkte ist traditionell der Martinimarkt. Dieses Jahr findet er am 7. und 8. November statt. An den beiden Tagen erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges Angebot an Waren sowie eine Vielzahl an Imbissständen auf dem Marktplatz.

Ein besonders viel Markttreiben gibt es am Freitag, 8. November. Mit dem Coburger Gemüsemarkt rückt zum Martinimarkt ein weiterer Markt dazu und erweitert das Angebot um frische und regionale Produkte.

Die Marktstände haben an beiden Tagen ab 8 Uhr geöffnet.