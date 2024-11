Leistungsprüfung bei der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim

Der Herbst ist traditionell bei vielen Feuerwehren im Landkreis die Zeit, in der die aktiven Kameradinnen und Kameraden Ihre Leistungsprüfungen ablegen können.

Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Forchheim ist dies seit vielen Jahren Praxis.

Nach eingehender Vorbereitung durch Ausbilder Hauptlöschmeister Johannes Gebhardt, trafen sich am Abend vor Allerheiligen 21 Kameradinnen und Kameraden vor dem Gerätehaus in der Egloffsteinstraße, um vor den Augen des Prüfungsteams mit Stadtbrandinspektor Jürgen Mittermeier, Kreisbrandinspektor Ernst Messingschlager und Oberlöschmeister Michael Ackermann Ihr Können in der Prüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ zu beweisen.

Vom Aufbau einer Saugleitung zur Wasserentnahme an offenen Gewässern, der Vornahme von drei C-Rohren zur Brandbekämpfung und der Handhabung von verschiedenen Knoten und Stichen mussten die Prüflinge in vorgegebenen knappen Zeiten ihr Erlerntes unter Beweis stellen.

Am Ende gab es nur strahlende Gesichter, da alle 21 Einsatzkräfte die Prüfung mit Bravour bestanden hatten.

Besonders freute die Teilnehmer, dass auch Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein in die Egloffsteinstraße kam, um die Frauen und Männer der Stadtfeuerwehr bei der Abnahme der Prüfung zu beobachten und anschließend seinen Dank für die das ganze Jahr über für die Bevölkerung der Stadt geleistete Arbeit auszusprechen.

Im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins und einem Essen übergaben schließlich die Prüfer sowie Kreisbrandrat Oliver Flake die Abzeichen in den verschiedenen Leistungsstufen an die Teilnehmer.

Die Prüfung legten erfolgreich ab: Björn Paulitsch, Andreas Bartak, Johannes Fuchs, Thorben Greve, Maximilian Klaus, Jakob Kraus, Daniel Marschner, Dominik Urban, Lucas Weber, Johannes Gebhardt, Dominik Nögel, Ferdinand Dürrbeck, Leander Eitner, Lisa Grimm, Philipp Kraus, Julia Kreller, Johannes Nögel, Tanja Wilkens, Christian Höhn, Maximilian Lohnert und Lorena Schriefer.