Jelgi-Gitarrenkurs im Bayreuther RW21

Der gemeinnützige Verein „Jelgi – Jeder lernt Gitarre“ veranstaltet am Donnerstag, 7. November, von 13 bis 17 Uhr in der RW21 Stadtbibliothek einen Gitarrenkurs. Dieser richtet sich an Betreuerinnen und Betreuer in Kitas, Krippen, der Kindertagespflege, für musikalische Früherziehung oder in Schulen, aber auch für Mitarbeitende in der Seniorenbetreuung. Die Teilnehmenden lernen bei diesem Gitarrenkurs, wie sie ohne Vorkenntnisse Kinder- und Volkslieder, populäre Lieder und Songs ganz einfach begleiten können. „Jelgi“ bittet Interessenten, eine Gitarre und eine circa 20 Zentimeter hohe Fußbank mitzubringen, nach Möglichkeit auch einen Notenständer. Eine Anmeldung ist möglich unter www.jelgi.com. Der gemeinnützige Verein „Jelgi – Jeder lernt Gitarre“ organisiert die Jelgi-Kurse ehrenamtlich. Ein Unkostenbeitrag als Spende wird vor Ort erbeten.