Hauptverhandlungen am Landgericht Bamberg

In der 45. Kalenderwoche 2024 finden am Landgericht Bamberg folgende (erstinstanzliche) Hauptverhandlungen in Strafsachen statt:

1. Das Strafverfahren gegen den 24-jährigen G., den 34-jährigen A. und den 24jährigen S. wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs bzw. dessen Versuch in insgesamt 8 Fällen am 04.11.2024, 13:30 Uhr, vor der 4. Strafkammer (Az. 47 KLs 740 Js 6359/22).

Den Angeklagten liegt zur Last, als sog. Retention Agents in einem von einer größeren Tätergruppierung betriebenen Callcenter in Girne/Zypern einer Vielzahl von Personen aus dem deutschsprachigen Raum in Zusammenhang mit mehreren Trading-Plattformen vorgespiegelt zu haben, dass sie durch Einzahlung von Geldern und anschließendem Handel mit verschiedenen Finanzprodukten Gewinne erzielen können.

Dabei soll eine Investition oder ein Vorhalten von Anlegergeldern zur Rückzahlung bzw. zur Gewinnausschüttung durch die Tätergruppierung nicht stattgefunden haben, sondern von Anfang an geplant gewesen sein, die überwiesenen Geldbeträge für sich zu vereinnahmen.

Im Zeitraum November 2021 bis Februar 2022 sollen die Angeklagten im Zusammenhang mit verschiedenen Trading-Plattformen bei div. Kunden einen Gesamtschaden in Höhe von rund 300.000,00 Euro verursacht haben.

Das Ermittlungsverfahren wurde von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg Zentralstelle Cybercrime Bayern geführt.

Fortsetzungstermine: 05.11.2024, 13.11.2024, 15.11.2024

2. Das Sicherungsverfahren gegen den 41-jährigen G wegen versuchtem Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung am 05.11.2024, 09:00 Uhr, vor der 2. Strafkammer (Az. 28 Ks 1107 Js 6223/24).

Dem Angeklagten liegt zur Last, am 15.04.2024 aus nichtigem Anlass seinen Nachbarn mit einer 1,26 m langen, angespritzten Eisenstange erheblich verletzt zu haben. So soll er zunächst die Stange in Richtung des Nachbarn durch die verschlossene Eingangstüre seiner Wohnung in Egloffstein gestoßen haben, um diesen zumindest zu verletzen. Hiernach soll er die Türe geöffnet und den Geschädigten mit der Stange geschlagen und gewürgt haben, bis sich dieser in eine im Treppenhaus darunter gelegene Wohnung im Erdgeschoss habe flüchten können.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung des Angeklagten im Zustand der Schuldunfähigkeit verübt wurde, von dem Angeklagten jedoch infolge seines Zustandes erhebliche weitere rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.

3. Das Strafverfahren gegen die 32-jährige M., den 27-jährigen U. und den 29jährigen D. wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in insgesamt 50 Fällen am 06.11.2024, 09:30 Uhr, vor der 4. Strafkammer (Az. 44 KLs 750 Js 6376/23).

Den Angeklagten liegt zur Last, als sog. Conversion bzw. Retention Agents in einem von einer größeren Tätergruppierung betriebenen Callcenter in Tirana/Albanien einer Vielzahl von Personen aus dem deutschsprachigen Raum in Zusammenhang mit mehreren Trading-Plattformen vorgespiegelt zu haben, dass sie durch Einzahlung von Geldern und anschließendem Handel mit verschiedenen Finanzprodukten Gewinne erzielen können.

Dabei soll eine Investition oder ein Vorhalten von Anlegergeldern zur Rückzahlung bzw. zur Gewinnausschüttung durch die Tätergruppierung nicht stattgefunden haben, sondern von Anfang an geplant gewesen sein, die überwiesenen Geldbeträge für sich zu vereinnahmen.

Im Zeitraum Mai 2019 bis März 2021 sollen die Angeklagten im Zusammenhang mit verschiedenen Trading-Plattformen bei div. Kunden einen Gesamtschaden in Höhe von rund 2.100.000,00 Euro verursacht haben.

Das Ermittlungsverfahren wurde von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg Zentralstelle Cybercrime Bayern geführt.

Fortsetzungstermine: 07.11.2024, 18.11.2024, 19.11.2024