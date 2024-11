Film-Klassiker METROPOLIS in der Bayreuther Stadtkirche

‚Stummfilm und Orgel‘

Einer der bekanntesten und monumentalsten Stummfilme kommt in der Stadtkirche zur Aufführung: Fritz Langs ‚Metropolis‘ ist ein Klassiker und zugleich ein Prototyp des Science-Fiction-Film. Mit seiner Geschichte und seiner Ästhetik prägt er einerseits bis heute zahlreiche Filme, andererseits kombiniert er wie kaum ein anderer Film der 1920er Jahre die Fragen seiner Zeit mit Motiven der christlich-jüdischen Tradition: Von Babylon über Maria bis hin zu Mose reicht die Palette seiner Anspielungen und Reflexionen. Die Projektion auf der großen Leinwand in der Stadtkirche und die Orgel-Live-Improvisationen von Prof. Lucas Pohle an der Orgel lassen diesen Stummfilm ganz neu erlebbar werden. Gemeinsam mit der Hochschule für Kirchenmusik und dem EBW heißt es nach einer kompakten Einführung in den Film durch Pfarrer Dr. Carsten Brall dann wieder ‚Film ab‘ für Stummfilm und Orgel am 08.11.2024 um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Anmerkung der Redaktion: Unbedingt hingehen! Der Film gilt als eines der bedeutendsten Kunstwerke der deutschen Filmgeschichte und wurde als erster Film in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen. Sollte Jemand den Film noch nicht kennen – https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolis_%28Film%29