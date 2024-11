Beamtenbund-Kreisjugendleiter Johannes Wicht übersandte innovativen Vorschlag an Postchef Tobias Meyer

Der Kreisjugendleiter der Beamtenbund Jugend Bamberg, Johannes Wicht, übersandte einen Brief mit einer innovativen Idee an den Postchef persönlich.

Oftmals wird in den Medien darüber berichtet, dass viele Bundesbürger keine Briefe mehr schreiben und nur noch über elektronische Medien miteinander kommunizieren. Dieser Tage entdeckte Wicht zufällig ein Kinderbuch, dessen Titel zur Post passt: „Post für dich“. Ein Kinderbuch über das schöne Gefühl, einen Brief zu bekommen.

Schreib mal wieder! Bär schreibt seinem besten Freund Hase in Schönschrift einen Brief. Dieser ist längst überfällig. In Ruhe und mit Sorgfalt überlegt er, was er schreiben möchte und ist mit dem Ergebnis höchst zufrieden. Dabei ahnt er noch gar nicht, was für eine tolle Reaktion sein Brief auslöst, so die Story aus dem Kinderbuch.

Daher auch Wichts Vorschlag an den Postchef, mit dieser Geschichte für Kinder und Familien bis zum Ende des Jahres Werbung zu schalten. Eine Mutmach-Story für unsere kleinen und großen Postkunden. Nun hofft Wicht, der Postchef freut sich über seine Anregung aus dem Frankenland und wird diese auch umsetzen.

Hatte Wicht doch über vier Jahre viele Politiker und den Erzbischof angeschrieben und um Unterstützung für die Idee einer Sams-Briefmarke geworben, schließlich mit Erfolg. Am 4. Juli kam dann endlich die gute Nachricht aus Berlin: Es gibt die Sams-Briefmarke für alle Kinder, Familien, sowie Omas und Opas.