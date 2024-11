ATS Kulmbach Basketball verliert Heimspiel gegen Weiden

Am vergangenen Samstag kam es in Kulmbach zu einem klassischen Aufeinandertreffen in der Bayernliga Nord. Der Tabellenerste ATS Kulmbach Basketball empfing in der heimischen MGF-Halle den Aufsteiger und Tabellenschlusslicht Weiden SEC Baskets.

Die Vorzeichen konnten nicht klarer stehen, aber trotzdem gingen die Hausherren mit vollstem Respekt an den Gegner in die Partie. ATS-Topscorer Niklas Jungbauer war privat verhindert und die Weidener hatten knappe Niederlagen gegen gute Mannschaften zu verschmerzen.

Trotzdem starteten die Schützlinge von Coach Holger Wiesner in gewohnt aggressiver Manier mit Ganzfeld-Zonen-Presse. So zwang man die Gäste zu hektischen Abschlüssen und Ballverlusten. Gerade Tim Koths konnte in der Anfangsphase ordentlich Punkten. So stand es nach 5 Minuten 14-3 für den ATS. Aber ab da fing dann auch schon die mangelhafte Chancenverwertung auf beiden Seiten an. Bis zum Ende des 1. Viertels konnte keine Seite viel Erfolge am Brett feiern. 18-8.

Den besseren Start in den nächsten Abschnitt erwischten definitiv die Weidener. Nach lediglich 3 Minuten glich der quirlige Weidener Topscorer Hill aus. 18-18. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde den Hausherren und deren Fans bewusst, dass dies heute kein Selbstläufer wird. Ein offener Schlagabtausch mit einigen Führungswechseln entwickelte sich. Wie bereits erwähnt – die Offensiven der Mannschaften hatten nicht den besten Tag. In der Defensivschlacht sicherte sich Weiden dann schlussendlich mit 27-30 die knappe Halbzeitführung.

Halbzeit Zwei startete so, wie die Erste endete. Die ATS-Offensive wurde vor allem von Koths, Schuberth und Mallanik getragen, während die junge Weidener Mannschaft vor allem durch ihre athletischen Guards in Schlagdistanz blieb. Keine der Mannschaften konnte sich absetzen und so sorgte Brown mit dem 51-49 zum Viertelende für eine knappe Führung der Bierstädter.

Den Zuschauern wurde auch im letzten Abschnitt keine Atempause gegönnt. ATS Aufbauspieler Krüger und Tim Koths sorgten 4 Minuten vor Schluss für eine 3 Punkte-Führung. Die Hausherren hatten nun wieder Hoffnung den schwierig zu spielenden Gegner jetzt endgültig abzuhängen. Allerdings hatte man sich wohl zu früh gefreut. Die Weidener fanden in der Offensive die richtigen Mittel und scorten immer wieder. Eine Minute vor Schluss gelang den Gästen durch einen Dreier die 66:72 Führung. Von diesem letzten Schlag konnten sich die Kulmbacher nicht mehr erholen.

Am Ende des Tages stand ein nicht unverdienter Weidener Sieg auf dem Papier. Das 68-75 aus Sicht der Hausherren ging vollkommen in Ordnung und der ATS verpasste durch eine mangelhafte Chancenauswertung den zweiten Heimsieg der Saison. Coach Wiesner nach dem Spiel: „Man muss der jungen Weidener Mannschaft ein Lob aussprechen. Sie haben unsere Defensive gut in Schach gehalten und den Sieg am Ende verdient. Wir haben in der Offensive leider zu viel Punkte liegen gelassen und uns das Leben mit schwierigen Würfen selbst schwer gemacht. Jetzt gilt es aus den Fehlern zu lernen und dann für den kommenden Sonntag bereit zu sein. Hier geht es bei Regnitztal gegen den nächsten schwierigen Gegner.“

ATS Kulmbach Basketball: J. Krüger (9/1 Dreier), Brown (2), Schuberth (18), Koths (16/1), Schwabendland, Pauli, Passing (8/2), Pietsch, Mallanik (9), Mitchell (6)