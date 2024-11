Verkürzte Öffnungszeiten auf Kulmbachs Plassenburg

Ab 1. November 2024 gelten verkürzte Öffnungszeiten in den Museen der Plassenburg. In den Wintermonaten können das Deutsche Zinnfigurenmuseum, das Landschaftsmuseum Obermain sowie die Staatlichen Sammlungen mit dem Armeemuseum „Friedrich der Große“ und der Ausstellung Hohenzollern in Franken täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr besichtigt werden. Der Kulmbacher Stadtbus fährt im Rahmen der Linie 1305 regelmäßig zur Plassenburg und zurück in die Innenstadt. Der Fahrplan ist unter www.stadtbus-kulmbach.de einsehbar.

Die Tourist Information verkürzt in der Wintersaison ab 1. November 2024 ebenfalls routinemäßig ihre Öffnungszeiten und ist für Besucherinnen und Besucher montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr in der Buchbindergasse 5 in Kulmbach geöffnet.