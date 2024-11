Verein Forchheim for Future feierte zweijähriges Bestehen

Exakt zwei Jahre nach der Gründung fand am 18. Oktober 2024 die Jahresmitgliederversammlung des Vereins statt. Eugen Wette-Köhler berichtete in einer anschaulichen Präsentation von den vielfältigen Aktivitäten seit Vereinsgründung und den Plänen für die Zukunft: „Wir haben in der kurzen Zeit schon viel erreicht, und wir machen weiter den Menschen zu zeigen, dass ein nachhaltiges, enkeltaugliches Leben sehr viel mehr Qualität bietet als ein rein auf Besitzen und Konsum ausgerichtetes.“ Der Finanzbericht des Kassiers wurden von den Kassenprüferinnen mit „Einwandfrei“ bewertet und so wurde der Vorstand von den anwesenden Mitgliedern ohne Gegenstimmen entlastet. Die nach der Satzung erforderliche Neuwahl des Vorstands brachte wenig Überraschungen: Eugen Wette-Köhler und Klara Günther sind weiterhin Vorstandsvorsitzende, Karl Weiland bleibt der Kassier und die Schriftführung wechselte zu Stefanie Heine-Müller, die vorher Beisitzerin war. Wolfgang Strobl und der weiterhin aktive Ludwig Endres sind die Beisitzer.

Nach den ganzen Formalia begann dann der offene Teil der Veranstaltung. Alle waren eingeladen, sich in lockeren Tischgruppen zu Fragen wie „Neue Projekte – was fehlt noch, was Ist ausbaufähig?“ „Sind wir auf dem richtigen Weg?“ „Brauchen wir mehr Infos und ggf. auf welchem Wege?“ und Ähnlichem zu äußern. Am Ende war es ein gelungener Abend mit vielen Anregungen, die es nun umzusetzen gilt.