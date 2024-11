Umbau des Gesundheitsamtes Bamberg abgeschlossen

Umzug ab 4. November, Erreichbarkeit für Notfälle sichergestellt

Ab Montag, 4. November kehrt das Gesundheitsamt Bamberg in die umgebauten Räumlichkeiten im 2. Obergeschoss des ehem. Posthochhauses in der Ludwigstraße 25 (Eingang A) zurück. Auf Grund der Umbaumaßnahmen war das Gesundheitsamt vorübergehend im 5. Obergeschoss zu finden. Der Umbau ist nun abgeschlossen und das Gesundheitsamt zieht wieder in die ursprünglichen Räumlichkeiten um.

Während des Umzugs kann es in der Woche vom 4. bis 8. November zu Einschränkungen bei Terminvergabe kommen. Die Erreichbarkeit für Notfälle ist in jedem Fall gewährleistet.