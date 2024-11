SpVgg Bayreuth gegen effiziente Buchbacher viel zu harmlos

Rückschlag für die „Altstadt“ im Kampf um die Tabellenspitze in der Fußball-Regionalliga Bayern: Mit 1:4 (0:3) verlor der Tabellenzweite heute Nachmittag zum Rückrundenauftakt beim TSV Buchbach

Ohne Nicolas Andermatt, aber wieder mit Christoph Fenninger trat die Altstadt beim TSV Buchbach an. Nachdem Tobas Stoßberger in der 15. Minute die erste kleinere Chance für Buchbach vergab, machte es wenig später Sascha Hingerl besser und platzierte einen nach einem Freistoß abgeblockten Ball unhaltbar aus gut 25 Metern in die lange Ecke des Bayreuther Tores – 1:0 für Buchbach (18.).

In der 28. Minuten gab es das erste Ausrufezeichen der Altstadt, Marco Zietsch versuchte es mit einem Flachschuss aus 17 Metern, Keeper Ludwig Zech machte sich lang und konnte den Ball gerade noch zur Ecke abwehren. Drei Minuten später folgte allerdings die nächste kalte Dusche für die SpVgg: Nach einem Einwurf flankte Samed Bahar in den Strafraum, wo Tobias Heiland aus kurzer Distanz zum 2:0 für Buchbach einschoss (31.).

In der 37. Minute ging das Torfestival der Oberbayern weiter: Nach einem von Sascha Hingerl getretenen Freistoß nahm dessen Bruder Kevin Hingerl den Ball volley – es stand 3:0 für den TSV. Bayreuth schien völlig von der Rolle. Auch zur Halbzeit blieb es beim 3:0 für die sehr effektiven Buchbacher.

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Altstadt-Trainer Lukas Kling mit Yannick Frey und Patrick Görtler zwei neue Offensivkräfte. Christoph Fenninger versuchte in der 48. Minute gleich mal einen Torschuss, verfehlte aber den Kasten der Buchbacher. In der Folge fanden die Bayreuther allerdings lange auch weiterhin kein Rezept, um effektiver vor dem Tor der Gastgeber aufzutreten.

Erst in der 70. Minute brach der Bann, Eroll Zejnullahu beförderte nach einer Ecke den Ball aus kurzer Distanz ins Buchbacher Tor – es stand nur noch 1:3. In der 80. Minute machten die Gastgeber schließlich endgültig den Deckel drauf: Andreas Hirtlreiter markierte mit einem zentralen Drehschuss von der Strafraumgrenze das 4:1, Lucas Zahaczewski im Bayreuther Tor war machtlos.

Letztlich blieb es nach einer enttäuschenden Leistung bei der 1:4-Niederlage der Altstadt in Buchbach. Die Gastgeber hatten aus ihren Chancen das Maximum herausgeholt, Bayreuth war viel zu harmlos. Die SpVgg hat damit jetzt nach 18 Spielen weiterhin 36 Punkte und bleibt Tabellenzweiter. Der Rückstand auf Tabellenführer Schweinfurt 05, der ebenfalls heute das Derby in Aubstadt verlor, bleibt bei einem Zähler, allerdings haben die „Schnüdel“ ein Spiel weniger absolviert. Großer Gewinner des Spieltages ist die zweite Mannschaft von Bayern München, die dank eines Sieges gegen Burghausen bis auf zwei Punkte an die Altstadt heranrückt, aber noch zwei Nachholspiele zu absolvieren hat.

„Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, erklärte SpVgg-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba nach der Partie. „Die Jungs wurden gut eingestellt, der Plan war klar und wir wussten, was in Buchbach auf uns zukommt. Wir konnten leider nichts davon umsetzen. Buchbach hat verdient gewonnen und wir verdient verloren. Wenn man mit einem 0:3-Rückstand in die Halbzeit geht, ist es alles andere als leicht, nochmal den Spieß rumzudrehen. Wir haben in der ertsen Hälfte überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel gefunden. Jetzt heißt es, wieder aufzustehen und ein bisschen an der Mentalität arbeiten, damit wir gegen Nürnberg II wieder unsere gewohnte Leistung auf den Platz bringen können“, betonte die Geschäftsführerin.

Statistik

Aufstellung SpVgg Bayreuth: Lucas Zahaczewski, Jonas Kehl (72. Jann George), Edwin Schwarz, Christoph Fenninger, Marco Stefandl (61. Felix Heim), Marco Zietsch (46. Yannick Frey), Bohdan Potalov, Tobias Weber, Eroll Zejnullahu, Marcel Götz (46. Patrick Görtler), Jannik Graf;

Tore: 1:0 Sascha Hingerl (18.), 2:0 Tobias Heiland (31.), 3:0 Kevin Hingerl (37.), 3:1 Eroll Zejnullahu (70.), 4:1 Andreas Hirtlreiter (80.)

Gelbe Karte SpVgg Bayreuth: Tobias Weber (17.)

Schiedsrichter: Stefan Treiber (VfR Neuburg/Donau)

Zuschauer: 623