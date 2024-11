Sportverein Walsdorf 1950 e.V. – Schützenabteilung „Hubertus“ proklamieren ihre neuen Majestäten

Unter den Klängen der Aurachtaler Blasmusik Walsdorf wurden die noch amtierenden Majestäten der Schützenabteilung „Hubertus“ des Sportverein Walsdorf 1950 e.V. in diesem Jahr unter Absicherung der Freiwilligen Viereth-Trunstadt in bei unserem bisherigen König Stefan Marr und bisherigen Vizekönig Rudi Marr abgeholt. Erster Schützenmeister Christian Ley begrüßte die Ehrengäste, den Patenverein Hubertus Schönbrunn, die weiteren Schützenvereine Diana Bamberg, Diana Neuhausen und Hubertus Stegaurach und alle Anwesenden zur Königsproklamation 2024 in Sportheim Walsdorf. Anschließend wurde die Entthronung der Majestäten des vergangen Jahres vorgenommen, bevor 1. Bürgermeister Mario Wolff die neuen Majestäten proklamierte. Der Verlauf des Abends wurde musikalisch vom Duo Uschi und Nobi gestaltet.

Der Abend begann mit der Entthronung der bisherigen Majestäten die vom 1. Bürgermeister Mario Wolff vorgenommen wurde. Die bisherigen Majestäten waren: König Stefan Marr, Vizekönig Rudi Marr, Königin Gisela Dütsch, Vizekönigin Marianne Ortlep, Jugendkönig Silvo Sandmann, Schwarzschußkönig Stefan Marr.

In diesem Jahr wurden keine verdienten Schützen vor Ort geehrt, da dies schon bei höherrangigen Verbandsveranstaltungen des Bayerischen Sportschützenbunds durchgeführt wurde. Werner Feuerlein erhielt die Ehrennadel für Trainer in Silber und Christian Ley die Große Ehrennadel.

Es folgte die Bekanntgabe erfolgreicher Schützen bei Meisterschaften im Jahr 2024.

An den Gaumeisterschaften im Gau Oberfranken-West nahmen Werner Feuerlein, Christian Geißendörfer, André Kaiser, Norbert Kramer, Christian Ley, Rudi Marr und Stefan Marr in verschiedenen Gewehr- und Pistolen-Disziplinen teil. In der Einzelwertung belegte in der Disziplin Gewehrschießen 100 m 1.35.90 SH2/AB2 m/w mit HM Werner Feuerlein den 2. Platz. In der Disziplin KK-Unterhebelgewehr 1.56.10 Herren I Stefan Marr den 1. Platz und Christian Geißendörfer den 2. Platz, in der Altersklasse Herrn II Christian Ley den 3. Platz. In der Disziplinen Unterhebelgewehr C B.14.10 Herren belegte Stefan Marr den 2. Platz und Christian Geißendörfer den 4. Platz. In den Disziplinen KK Mehrlader B.15.10 Herren I belegte Stefan Marr 1. Platz. Die Mannschaft mit Christian Geißendörfer, Christian Ley, Stefan Marr belegte in den Disziplinen KK-Unterhebelgewehr 1.56.10 Herren I + II und Disziplin KK Unterhebelgewehr C B.14.10 Herren den 1. Platz und in der Disziplin KK Mehrlader B.15.10 Herren I den 2. Platz.

Bei den Bezirksmeisterschaften Oberfranken nahmen Werner Feuerlein, Christian Ley und Norbert Kramer in verschiedenen Gewehr- und Pistolen-Disziplinen erfolgreich teil.

Bei den Bayerischen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage in Hochbrück nahmen Werner Feuerlein, Christian Geißendörfer, Christian Ley und Stefan Marr teil. In der Disziplin KK-Unterhebelgewehr 1.56.10 Herren I Stefan Marr den 4. Platz und Christian Geißendörfer den 10. Platz in der Disziplin KK Mehrlader B.15.10 Herren. Werner Feuerlein konnte sich für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifizieren.

Die Verleihung der Meisterschützenabzeichen des Bayerischen Sportschützenbunds für erfolgreiche Schützen an Werner Feuerlein, Christian Geißendörfer, Christian Ley und Stefan Marr und das Meisterschützenabzeichen des Deutschen Schützenbunds an Werner Feuerlein wir zu einem späteren Termin vorgenommen.

Bei den Rundenwettkämpfen mit dem Luftgewehr der vergangen Saison belegte in der A-Klasse Gruppe 4 belegte die Mannschaft mit Werner Feuerlein, André Kaiser, Christian Ley und Stefan Marr den 3. Platz.

Als nächstes wurde der Wanderpokal überreicht und die Titel der Vereinsmeisterschaften bekannt gegeben. Den Wanderpokal gewann Stefan Marr vor Werner Feuerlein. Vereinsmeister in der Disziplin Luftgewehr 1.10 wurde Stefan Marr vor Werner Feuerlein, in der Disziplin Luftgewehr Auflage 1.11 Werner Feuerlein von Norbert Kramer, in der Disziplin Luftpistole 2.10 Norbert Kramer vor Christian Ley, in der Disziplin KK-Unterhebelgewehr 1.56 Christian Geißendörfer vor Stefan Marr, in der Disziplin Unterhebelgewehr C B.14 Stefan Marr von Christian Geißendörfer und in der Disziplin KK Mehrlader B.15 Stefan Marr vor Christian Geißendörfer.

Als Höhepunkt des Abends wurden vom 1. Bürgermeister Mario Wolff, Ehrenvorstand Alfred Schütz und 1. Schützenmeister Christian Ley die neuen Majestäten proklamierte. Schwarzschußkönig wurde Stefan Marr vor Werner Feuerlein. Jugendkönig wurde Silvio Sandmann vor Jugendvizekönig Emil Bittner. Königin wurde Gabriele Marr vor Vizekönigin Dagmar Ley. König wurde Tim Kaiser mit einem 35,1 Teiler und übertraf damit seinen Vater André Kaiser, der sich knapp dahinter mit einem 35,4 Teiler als Vizekönig eingereiht hat.

Mit Musik und Tanz ließen die Sportschützen dieses Ereignis ausklingen.