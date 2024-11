Polizeibericht Hochfranken vom 02.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Mülleimer brennt

Coburg – Im Stadtgebiet Coburg kam es in den letzten Wochen immer wieder zu Mülleimerbränden. Ob diese durch unsachgemäße Entsorgung von Abfall oder vorsätzlich verursacht wurden ist aktuell nicht bekannt. Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei bei entsprechenden Wahrnehmungen um Mitteilung unter der 09561/6450

Wenn die Polizei zweimal kommt

Coburg – In der Nacht vom 01.11. auf den 02.11.2024 musste die Polizei wiederholt zu einer mitgeteilten Ruhestörung fahren. Bei der ersten Anfahrt wurden die Feiernden zur Ruhe ermahnt, woraufhin die Musik auch leiser gemacht wurde. Hier wurde bereits angedroht, dass bei einer neuerlichen Mitteilung mit einer Anzeige zu rechnen ist. Kurze Zeit später ging bei der Polizei erneut eine Meldung ein, dass die Musik erneut sehr laut ist, weshalb die Anschrift nochmals angefahren wurde. Nun wurde die Feierlichkeit durch die Polizei beendet und der Verantwortliche erhält eine Anzeige wegen Ruhestörung.

Telefonbetrüger unterwegs

Coburg – An Allerheiligen kam es im Bereich Coburg zu mehreren Versuchen des Trickbetruges. Dabei kam immer die selbe Masche (Modus Operandi) zum Einsatz. Die Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus und erzählen dem Angerufenen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen kam und die Täter festgenommen werden konnten. Auf einen mitgeführten Zettel hätten die Einbrecher auch den Name der Angerufenen notiert. Danach wird nach Schmuck, Bargeld und Wertgegenständen gefragt, die in Sicherheit gebracht werden müssten. Wenn sich ein Opfer auf die Geschichte einlässt wird eine Übergabe der Wertgegenstände mit einem angeblichen Polizeibeamten ausgemacht. Die Polizei rät: Lassen sie sich nicht auf diese Geschichten ein und beenden sie das Telefonat sofort.

Familienstreit

Bad Rodach – Am Abend des 01.11.24 kam es in Bad Rodach zu einem Familienstreit. Da sich die Frau nicht anders zu helfen wusste rief sie eine Freundin an. Die Freundin kam dann mit einem Baseballschläger bewaffnet zur Unterstützung. Im Rahmen der Streitigkeit schlug die Freundin dann dem Mann mit dem Baseballschläger auf den Kopf. Glücklicherweise waren keine offensichltichen Verletzungen beim Opfer zu erkennen. Die Freundin erwartet dennoch eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizeiinspektion Kronach

Schleppvorgang mit Folgen

STOCKHEIM, LKR. KRONACH. Am Donnerstag kontrollierten Beamte der Kronacher Polizeiinspektion einen 25-jähriger Mann, welcher mit seinem BMW den Skoda seines 51-jährigen Bekannten schleppte. Der Skoda war jedoch fahrbereit, sodass keine Nothilfe vorlag. Ebenso lag keine Genehmigung vor. Da das Fahrzeuggespann eine zulässige Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg vorwies, hätte der 25-Jährige die Fahrerlaubnisklasse BE benötigt. Diese Fahrerlaubnisklasse konnte der junge Mann nicht vorweisen und muss sich nun dafür strafrechtlich verantworten.