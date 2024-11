Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 02.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Verkehrsunfälle

SCHEßLITZ. Ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer übersah am Freitagabend, an einer Kreuzung in Scheßlitz, eine andere Verkehrsteilnehmerin. Die 33-jährige Pkw-Fahrerin fuhr hierbei auf der Vorfahrtsstraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Blechschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

BREITENGÜßBACH. Ein 16-jähriger wollte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag einer Verkehrskontrolle entziehen. Der junge Mann sollte durch eine Zivilstreife der Polizei Bamberg kontrolliert werden. Als er die Anhaltung erkannte, wollte er rechts an einem vorausfahrenden Pkw vorbeifahren und flüchten. Dies misslang ihm jedoch. Das Fahrzeug hielt in diesem Moment rechts am Fahrbahnrand, weshalb der Flüchtende dagegen fuhr, stürzte und sich selbst leicht verletzte. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Roller wurde sichergestellt und wird untersucht. Vermutlich war der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ob er sich eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss, werden weitere Ermittlungen zeigen.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Sachbeschädigungen in der Halloweennacht

Mistelgau, Lkr. Bayreuth. Ca. 1000,– EUR Sachschaden entstand in der Halloweennacht an einer öffentlichen Sitzgelegenheit. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Halloweennacht beschädigten bislang Unbekannte einen Holztisch einer öffentlichen Sitzgelegenheit im Kirchweg in Mistelgau. Die Unbekannten versuchten den Holztisch in Brand zu setzen, was aber nicht gelang. Trotzdem entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,– EUR an dem angekohlten Holztisch, der im Eigentum der Gemeinde Mistelgau steht.

Die Polizei Bayreuth-Land hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 0921/506-2230.

Ca. 200,– EUR Sachschaden entstand durch ein Graffiti in der Halloweennacht

Bischofsgrün, Lkr. Bayreuth. Unbekannte besprühten in der Halloweennacht die Rückseite einer Garage im Bischofsgrüner Lindenviertel mit dem Schriftzug „n-SANO“. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 200,– EUR an der Fassade. Die Polizei Bayreuth-Land ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0921/506-2230.

Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen

Goldkronach, Lkr. Bayreuth. Knapp 0,9 Promille hatte ein Autofahrer, den Polizisten der PI Bayreuth-Land aus dem Verkehr zogen.

Am 01.11.24, gegen 22.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bayreuth-Land in Dressendorf einen 59-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis. Dabei stellten die Ordnungshüter Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die gute Nase der Beamten. Die Weiterfahrt unterbanden die Beamten. Bei der Dienststelle führten die Polizisten deshalb einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch, der im Ergebnis 0,88 Promille anzeigte. Gegen den 59-jährigen wird nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Er muss mit mind. 500,– EUR Bußgeld, einen Eintrag in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Fahrer ohne gültigen Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ebermannstadt. Am frühen Freitagmorgen, dem 01.11.2024, wurde ein 22-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten bei ihm sogleich mehrere drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ein Vortest verlief positiv auf Cannabis. Zudem konnte der Mann lediglich einen albanischen Führerschein vorweisen, welcher jedoch in Deutschland keine Gültigkeit mehr besaß. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Einwirkung von Cannabis ermittelt.

Verkehrsunfallflucht

Ebermannstadt. Am Freitag, den 01.11.2024, kam es in der Innenstadt von Ebermannstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 58-jährige Geschädigte hatte gegen 15:00 Uhr seinen schwarzen Mazda 3 auf Höhe des Augenoptikergeschäfts in der Hauptstraße 37 geparkt. Als er gegen 23:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Seitenspiegel abgefahren worden war. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher ist unbekannt.

Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet Zeugen des Vorfalls sich telefonisch zu melden unter: 09194/73880.

Polizeiinspektion Forchheim

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Lichtenfels und PST Bad Staffelstein

Kennzeichen gestohlen

Bad Staffelstein. Eine 67-jährige Rentnerin aus der Schweiz bemerkte am vergangenen Freitag zwischen 11:00 und 15:00 Uhr, nach einem Thermenbesuch, dass das vordere Kennzeichen ihres Pkws durch Unbekannte entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf ca. 30 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Vergehens des Diebstahls und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.

Einbruch in Kleingartenanlage

Lichtenfels. Am frühen Freitagnachmittag wurde die Polizei von einer 43-jährigen Lichtenfelserin verständigt, welche ihre Gartenlaube aufgebrochen und durchwühlt vorfand. Die Unbekannten Täter hatten hierbei diverse Geräte, sowie verschiedene Alkoholika im Wert von ca. 700 Euro erbeutet. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Der Tatzeitraum konnte vom 30.10.2024, 12:00 Uhr – 01.11.2024, 10:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. Telnr. 09571/9520-0

Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht!

Lichtenfels. Im Tatzeitraum vom 27.10.2024, 13:00 Uhr – 27.10.2024, 20:30 Uhr, wurde aus dem Hausflur des Mehrfamilienhauses der Laurenzistraße 11 in 96215 Lichtenfels ein Pedelec der Marke Cube, Typ: Reaction Hybride Pro 625 in grün / grau entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verschwinden des hochwertigen Pedelecs geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.

E-Scooter ohne Versicherung

Lichtenfels. Am Nachmittag des vergangenen Freitags wurde ein 17-jähriger E-Scooter Fahrer, welcher die Bahnhofstraße befuhr, einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass er ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen fehlender Versicherung.