Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 02.11.2024

Eckental, OT Eschenau – Auf einem der Parkplätze vor einer Mehrzweckhalle in der Straße Pfarrgarten, parkte ein Verkehrsteilnehmer am 30.10.2024 im Zeitraum von 17:30 bis 19:30 Uhr seinen Pkw, Marke Ford-Focus, Farbe Schwarz. In diesem Zeitraum fuhr eine bislang unbekannte Person mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer, ohne für eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu sorgen. Dem Fahrer des Pkw, Marke Ford entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter 09131 98842-14 entgegen.

Gremsdorf – Am frühen Abend des Feiertages meldete sich eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin bei der Einsatzzentrale Mittelfranken. Sie schilderte im Telefonat, dass sie an der Kreuzung am Gewerbepark auf dem Linksabbiegerstreifen stand und zur Aral-Tankstelle abbiegen wollte. Auf Grund Rotlichts musste sie schon einige Sekunden warten. Plötzlich kam von hinten ein Pkw mit tschechischer Zulassung fuhr rechts an ihr vorbei und bog dann vom Geradeausfahrstreifen nach links in den Gewerbepark ab.

Die hinzugerufene Streife konnte den Fahrzeugführer auf dem Gelände der Tankstelle antreffen. Im Gepäck hatte er 2 Flaschen Wein, die er gerade gekauft hatte. Auf Grund der Fahrweise und der eingekauften Alkoholika wurde dem 34-jährigen tschechischen Staatsangehörigen ein Atemalkoholtest angeboten, den er jedoch ablehnte.

Durch die Streife des bereits im Fahrzeug mit laufendem Motor sitzenden späteren Beschuldigten, wurde deutlicher Alkoholkonsum festgestellt, weswegen der Mann zur Dienststelle verbracht wurde. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes, der im hiesigen Bereich wohnt, sichergestellt.

Die Verbringung ins Fahrzeug und der Transport des Hünen, rund 2 Meter groß und schwergewichtig, zur Dienststelle gestaltete sich jedoch schwierig, weshalb zwei Streifen der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion hingezogen wurden.

Der Mann wurde zweisprachig über die Folgen einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis belehrt. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend einbehalten. Dem Mann drohen nun Anzeigen wegen einer möglichen Trunkenheit im Verkehr und eines Rotlichtverstoßes.

Höchstadt – In der Nacht vom Reformationstag auf Allerheiligen wurde die Haustür einer Anwohnerin der Heubergerstraße beschädigt. Die geschädigte Hausbesitzerin meldete sich am Morgen des Feiertags bei der hiesigen Dienststelle.

Die aufnehmende Streife identifizierte den Schaden als vermeintlichen Tritt gegen die Tür, weshalb die Verglasung zersplitterte. Den Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Wer hat in dem Tatzeitraum vom 31.10 auf 01.11. Beobachtungen gemacht, möge sich mit der Dienststelle Höchstadt in Verbindung setzen.