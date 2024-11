Oberfränkischer Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Günter Dippold feiert Dienstjubiläum

Ein Vorbild in der Heimatpflege – der Landesverein gratuliert

Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege gratuliert Prof. Dr. Günter Dippold zu einem außergewöhnlichen Jubiläum: Am 1. November vor 30 Jahren trat er seinen Dienst als Bezirksheimatpfleger von Oberfranken an. „Professor Dippold hat mit seinem Wirken nicht nur die Heimatpflege Oberfrankens entscheidend geprägt, sondern auch wichtige Impulse für ganz Bayern gegeben“, sagt Dr. Olaf Heinrich, Vorsitzender des Landesvereins. Seit dem Jahr 2020 ist Dippold auch dessen Stellvertreter im Vorstand des Vereins. In allen Bereichen der Heimatpflege sei Dippold ein kompetenter und deshalb auch gefragter Experte, so Heinrich. Herausragende Beiträge liefere er auf den Feldern der Denkmalpflege und der Geschichtswissenschaft. Deshalb vertrete er den Landesverein im Landesdenkmalrat.

„Für mich als Neuling in der Heimatpflege war Günter Dippold nicht nur ein Vorbild“, sagt Dr. Rudolf Neumaier, seit drei Jahren Geschäftsführer des Vereins, „sondern er ist Gottseidank auch ein zugewandter Kollege, der stets unbestechlich mit Tat und vor allem mit seinem auf fundiertem Wissen basierenden Rat zur Stelle ist, wenn er um Hilfe gebeten wird.“ Dippolds Eloquenz sei legendär, die Ovationen auf seine Vorträge über fränkische und bayerische Geschichte und Kultur sprächen für sich. „Nicht ohne Grund sind die Kulturfahrten des Landesvereins mit ihm durch Oberfranken immer sehr schnell ausgebucht“, sagt Neumaier. Der promovierte Historiker Dippold, Jahrgang 1961, lehrt als Honorar-Professor für Europäische Ethnologie und Volkskunde an der Universität Bamberg.