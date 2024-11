Macht Alarm! Poolparty für Jugendliche im Bamberger Bambados

Macht Alarm! Poolparty im Bambados

Party im Bambados für Jugendliche am Dienstag, 19. November 2024

Dass am Tag vor dem schulfreien Buß- und Bettag iSo – innovative Sozialarbeit, die Stadt und Stadtwerke Bamberg mit Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren die Macht Alarm!

Poolparty im Bambados steigen lassen, ist mittlerweile ein festes Event. Der Badebereich des Sport- und Familienbads schließt am Dienstag, 19. November bereits um 15.30 Uhr, die Sauna ist dafür eine Stunde länger als sonst geöffnet und schließt erst um 23 Uhr. Der Vorverkauf für die Veranstaltung ist bereits gestartet.

Im Freizeitbereich steht am 19. November ab 19 Uhr DJ Finnlyner am Mischpult, im Sportbecken können sich die Jugendlichen bei Sport und Action austoben. Das erste Geschoss wird zur Chill-Area, in der alkoholfreie Cocktails an der HaLT Bar angeboten werden.

Ehrenamtlich unterstützt werden iSo innovative Sozialarbeit, die Stadt und die Stadtwerke Bamberg von der Wasserwacht und der DLRG.

Finanziell unterstützt wird die Veranstaltung von der Sparkasse Bamberg.

Karten gibt es im Vorverkauf im Bambados und im Servicepunkt Verkehr der Stadtwerke direkt am ZOB.

Bad schließt um 15.30 Uhr – Sauna ist bis 23 Uhr geöffnet

Für die Öffentlichkeit ist die Badelandschaft (Freizeit- und Sportbecken) am 19. November bis 15.30 Uhr geöffnet, um 14.00 Uhr endet der Einlass, Badeschluss ist um 15.00 Uhr. Die Sauna verlängert hingegen ihre Öffnungszeiten um eine Stunde. Als Angebot für alle Eltern, die sich um die sichere Heimfahrt ihrer Kinder kümmern, ist die Saunalandschaft bis zum Ende der Party um 23 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es unter www.jugendarbeit-bamberg.de.