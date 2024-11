Kabarettist Klaus Karl-Kraus tritt in Litzendorf zugunsten der Orgel-Sanierung auf

Benefizkonzert „Budderblädzli, Bunsch und Bäggli“

Auftritt von Klaus Karl-Kraus am 22.11.2024 zu Gunsten der Sanierung der denkmalgeschützten Orgel in der Litzendorfer Pfarrkirche St. Wenzeslaus

Auf Einladung von Pfarrer Marianus Schramm gastiert Klaus Karl-Kraus am Freitag, 22. November 2024 im Litzendorfer Pfarrheim mit seinem Programm „Budderblädzli, Bunsch und Bäggli“ und präsentiert fränkisch-humorvolles zur Weihnachtszeit.

Kurios, komisch, kritisch: So betrachtet der Erlanger Kabarettist Klaus Karl-Kraus die immer wiederkehrende besinnliche Weihnachtszeit. „Budderblädzli, Bunsch und Bäggli“ ist eine schöne Bescherung. Mit der ihm eigenen, unverkennbaren Mischung aus schonungslosem Humor und echt fränkischer Naivität überlässt der Künstler dem Zuhörer die Frage, ob er über die Scheinheiligkeit der anderen lacht oder letzten Endes doch über sich selbst.

Sagenumwobene, romantische fränkische Weihnacht

Budderblädzli, Bunsch und Bäggli sind die Alternative zur stillen Nacht, wenn die Broudwärscht Lametta tragen und der Steckerleswald neidisch aufs Fichten-Niederholz wird. Frohes Fest!

Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Litzendorfer Pfarrbüro für 23 Euro erhältlich.

Der Reinerlös der Veranstaltung fließt voll umfänglich in die Sanierung der denkmalgeschützten Orgel.

Infos zu Klaus Karl-Kraus

Der Franke Klaus Karl-Kraus, Jahrgang 1951, zählt zum Besten, was das Kabarett in Bayern zu bieten hat. Regelmäßige Fernsehauftritte, ein fulminant gefeierter Stammplatz beim Fasching in Veitshöchheim und stets ausverkaufte Hallen – der Diplom-Betriebswirt im (Teilzeit-)Brotberuf ist eine feste Größe im Olymp der Kabarettisten.

Auf seinem Weg wird er immer wieder mit Preisen und Auszeichnungen dekoriert: Kulturförderpreisträger und Kultur-Ehrenbrief der Stadt Erlangen, Träger des Wolframs-Eschenbach-Preises des Bezirks Mittelfranken, „Gewürfelter“ von Ober-, Unter- und Mittelfranken.

Mit Büchern, CD-Produktionen und seiner Leidenschaft als Sportreporter für das Bayerische Fernsehen lebt er eine Vielseitigkeit, die selten geworden ist im Zeitalter der schnellen Pointen. Klaus Karl-Kraus quält nie einen Witz zum Scherz, die Lacher sind ohnehin und zu Recht auf seiner Seite.