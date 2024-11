Feierliche Meisterehrung in der Hauswirtschaft 2024: Oberfränkische Absolventen unter den Besten

Acht oberfränkische Absolventinnen und Absolventen geehrt

Im festlichen Hubertussaal des Schlosses Nymphenburg in München fand die diesjährige bayerische Meisterfeier der Hauswirtschaft statt. In diesem feierlichen Rahmen erhielten 38 Absolventinnen und Absolventen aus ganz Bayern ihre Meisterbriefe, darunter auch sechs Meisterinnen und zwei Meister aus Oberfranken.

Oberfränkische Absolventen unter den Besten

Besonderer Grund zur Freude für Oberfranken: Drei herausragende Absolventen aus der Region – Sabrina Leucht, Julia Kolb und Steffen Schelle – wurden mit dem renommierten Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Diese Ehrung erhalten nur die besten 20 Prozent aller Prüfungsteilnehmenden in hauswirtschaftlichen Fortbildungsberufen, die durch besondere Leistungen glänzen konnten.

Bonus für frisch gebackene Meister

Bei der Preisverleihung wurde die große Bedeutung hauswirtschaftlicher Berufe angesichts gesellschaftlicher und demografischer Veränderungen herausgestellt. Denn insbesondere in der Betreuung und Versorgung von Senioren, Kindern und Familien steigt der Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Der Freistaat Bayern unterstreicht diese Bedeutung mit einem Meisterbonus in Höhe von 3.000 Euro, der die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung hervorhebt und den beruflichen Nachwuchs zusätzlich motiviert.

Mit der Verleihung ihrer Meisterbriefe und Auszeichnungen haben die Absolventinnen und Absolventen einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Für die acht Meisterinnen und Meister aus Oberfranken eröffnen sich nun vielfältige berufliche Möglichkeiten in einer zukunftsorientierten Dienstleistungsgesellschaft. Sowohl in Betrieben und Privathaushalten als auch in Gastronomie, Hotellerie oder als Anbieter von hauswirtschaftlichen Dienstleistungen haben hauswirtschaftliche Fachkräfte sehr gute berufliche Perspektiven. Auch in Kitas und Schulen sind ihre Kompetenzen gefragt.

Neuer Vorbereitungslehrgang zur Meisterprüfung

Ab Herbst 2025 bietet die Regierung von Oberfranken einen neuen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft an. Für Interessierte steht Amelie Urban von der Regierung von Oberfranken als Ansprechpartnerin zur Verfügung (Tel.: 0921 604-1638, E-Mail: Ernaehrung-Bildung@reg-ofr.bayern.de).